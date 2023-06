Bien souvent, la première expérience professionnelle peut amener à changer de métier. Souvent déçus et étant jeune, l’on préfèrera changer de métier. Et se tourner vers un métier se voulant plus manuel. Ou indépendant.

Recommencer à zéro avant 30 ans

Bien que le premier métier obtenu se veut plaisant, beaucoup de jeunes sont tentés de partir vers de nouveaux horizons. Ainsi, il est à noter que 33 % des jeunes ont changé de métier. Entre 2010 et 2015. Le chiffre est d’autant plus important, que ce dernier est le double des personnes de 40 à 50 ans. il est à souligner que bien souvent, les études plaisent et l’on ne se souci pas de ce qui vient après.

Reconversion précoce

Les causes de la reconversion professionnelle sont toujours les mêmes. Une intégration discutable, des contrats précaires, des missions sans aucun sens, ou encore un faible salaire. Ce ne sont que peu d’exemples des raisons de changer de métier quand on est jeune. Dès lors, beaucoup préfèrent se tourner vers un métier-passion. Un métier qui, pour le salarié, a un sens.

Autre fait notable, comme le souligne le professeur de management à l’Essec, Maurice Thévenet : « Contrairement aux générations précédentes, beaucoup de jeunes cumulent aujourd’hui plusieurs activités en parallèle -travail, freelance, association… Cela multiplie les opportunités de changer. »

Une reconversion annulée

Pour quelques jeunes, changer de métier ne va pas toujours au bout. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à revenir dans leur première entreprise après s’être essayés à un changement. Bien souvent, ils n’auront pas pris en compte la pénibilité du travail de leur rêve. Un terme bien particulier a d’ailleurs vu le jour il y a plusieurs années, le salarié boomerang.

