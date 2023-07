Choisir un PC portable : les critères principaux qui comptent vraiment

Un PC (aussi bien de bureau que portable) est un dispensable dans un foyer. Mais à chaque fois c’est la même chose, comment le choisir ? Pour cela, il convient de prendre en compte les principaux critères de sélection.

Quel type de PC Portable ?

Depuis plusieurs années, le monde des PC Portables a accueilli quelques nouveautés. Et c’est sur ces nouveautés-là qu’il convient de faire une sélection. Plutôt se pencher vers un PC Portable classique, bien installé car historique, et assez massifs ? Ou vers un hybride, un mélange entre un ultraportable et un classique ? Sans oublier, bien sûr, le PC Portable ultraportable. Ce dernier est plus fin, léger, plus élégant et plus facilement transportable. Avant d’aller plus loin, il convient donc de faire un choix parmi ces trois modèles précis.

Un PC Portable pour quel usage ?

Montage vidéo, bureautique ou encore gaming, les PC Portables sont destinés à un usage précis. Même si, depuis plusieurs années, il est plus difficile de dire que tel PC Portable convient mieux au gaming, et que celui-ci fonctionne bien pour la bureautique. Pour la bureautique par exemple, un PC 13 ou 14 pouces fonctionnera très bien, peu importe le type de PC Portable. Et il y en a de très bons à acheter sur Amazon. Comme le Dell XPS 13. Pour la création de vidéos, il faut obligatoirement se tourner vers des PC Portables de 15,6 ou 17,3 pouces. Autant se tourner vers les Elibook HP, ou vers Dell et ses Precision et XPS. Sans oublier Lenovo et son ThinkPad. Pour le gaming, il faut également se tourner vers des 15,6 et 17,3 pouces.

Quels composants choisir ?

Dans un premier temps, pour les tâches du quotidien, et la bureautique la plus simple. En réalité ici, n’importe quel PC Portable fait l’affaire, mais attention à la configuration. Il est question de se pencher vers un Intel Pentium au minimum. Et 8 Go de mémoire. Dans le cas de production vidéo et de montage photo, il va falloir se tourner vers un Intel Core i5. La carte graphique et un écran de bonne qualité viennent compléter ce choix. Pour la première, il faut se tourner vers des Nvidia Quadro ou Quadro RTX. Pour l’écran, c’est au choix. Mais ce dernier doit posséder une certification Pantone, DCI-P3 ou 100 % RGB Adobe. La configuration sera la même pour un PC Portable dédié au jeu-vidéo.

J’aime ça : J’aime chargement…