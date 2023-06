Où faut-il placer un routeur Wi-Fi dans la maison pour une meilleure connexion ?

Internet est devenu un incontournable des temps modernes. Mais parfois, malheureusement, le routeur ne permet pas une bonne diffusion des ondes Wi-Fi à travers la maison – à tel point qu’à certains endroits, le Wi-Fi n’est plus disponible.

Un seul routeur dans la maison

Avec un seul routeur en sa possession, il conviendra notamment de faire en sorte que ce dernier puisse couvrir un maximum d’espace. Pour cela, il existe quelques techniques fiables pour augmenter la couverture de sa maison, ce qui apporte quelques solutions à tester absolument. Attention cependant, puisque tous les cas de figure ne s’appliquent pas à tout le monde. En essayer plusieurs peut être la clé du succès.

Un bon placement

Pour couvrir un maximum d’espace, il conviendra, dans un premier temps, de placer le routeur Wi-Fi en plein centre de la maison. Puisqu’un routeur émet dans toutes les directions, il vaut mieux éviter de le placer à une extrémité de l’habitation. De nombreuses ondes seront perdues. De la même façon, il faut absolument placer son routeur en hauteur, puisque ces derniers envoient les ondes Wi-Fi vers le bas. À noter qu’un routeur se doit d’être placé proche des portes, et pas entre des murs. Car oui, les murs en briques et en béton absorbent le signal, à l’inverse des portes et autres murs en bois.

Il faut absolument éviter…

Le placement proche des fenêtres. Sauf, bien sûr, si la fenêtre donne sur le jardin. Puisque le verre laisse passer les ondes, il vaut mieux éviter d’envoyer ses ondes dans la rue. Attention également à ne pas placer le routeur proche d’équipements électroniques, comme le micro-ondes par exemple. Bien souvent, il n’y aura que des interférences, surtout sur la bande 2,4 GHz.

