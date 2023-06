Portugal : pourquoi autant de succès ?

Sur le papier, le Portugal aura réussi à s’imposer comme une destination de choix.

Aussi bien les touristes, que les retraités et autres sportifs ; tous prennent la direction du Portugal. Mais alors, pourquoi le Portugal a autant de succès ?

Un climat doux et du soleil toute l’année

L’un des arguments qui joue en la faveur du succès du Portugal, vient de son climat. En effet, celui-ci se veut doux et permet de retrouver du soleil, une très grande partie de l’année. De plus, les habitants jouent aussi un rôle important. Ces derniers sont chaleureux et accueillants. Et parlent même Français.

Cuisine et sites historiques

Une autre raison du succès du Portugal. Sa grande richesse de sites historiques, et une cuisine connue et reconnue. Dès lors, les amateurs d’histoire pourront, par exemple, découvrir pas moins de 22 sites qui sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Pour les amoureux de cuisine, ils pourront découvrir les pastels de nata et autres vins de Porto.

De nombreuses liaisons aériennes

Se rendre au Portugal n’est clairement pas compliqué. Et depuis quelque temps déjà, il est question de très nombreuses liaisons aériennes, avec de nombreux vols Rynair. En effet, en France, il y a 55 vols chaque semaine, depuis un total de 22 aéroports du territoire. Et tous les aéroports sont concernés ; le Portugal n’étant pas réservé aux aéroports les plus grands. Ainsi, il sera possible de partir au Portugal, aussi bien depuis l’aéroport de Rennes, que celui de La Rochelle par exemple.

