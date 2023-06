Les vacances préférées des Espagnols

Plusieurs destinations sont grandement appréciées des Espagnols, comme les grandes villes, la montagne et la plage.

Clairement, les touristes sont friands du soleil présent à Séville, qui est la capitale de l’Andalousie. C’est d’ailleurs de cette région dont provient le Flamenco et les spectacles de corrida.

Les Espagnols se dirigent vers des destinations de choix lors de vacances dans leur propre pays. Ainsi, force est de constater que les villes comme Barcelone et Madrid sont plus que populaires auprès de ces derniers. Les Espagnols aiment également prendre la direction des plages situées au sud de l’Andalousie. Sans oublier Valencia. Cette ville côtière orientale, très prisée et appréciée de tous les vacanciers.

Les destinations hors de l’Espagne

Dans les pays les plus populaires auprès des Espagnols en phase de découvertes sur le plan mondial, différents pays sortent du lot. Ainsi, les Espagnols aimeront se tourner vers le Portugal, le Maroc, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France pour effectuer des voyages à l’étranger. Et ce, d’après les révélations de l’OCDE, qui est l’organisation de coopération et de développement économiques. Chaque année, les Espagnols disposent d’un maximum de 22 jours de congés payés, ainsi que de 13 jours qui sont fériés. Concernant les périodes principalement choisies par les Espagnols pour partir en vacances, cela reste assez classique. En effet, les Espagnols profitent de leurs vacances au mois de juillet ou d’août. De plus, selon les propos de Cafébabel, le magazine participatif fait par et pour les jeunes, il y a de nombreuses célébrations tout au long de l’année. Des célébrations aussi bien publiques que religieuses.

J’aime ça : J’aime chargement…