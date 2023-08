Smartphone neuf ou reconditionné : comment choisir ?

Pour 44 % des Français, il est essentiel d’avoir toujours sous la main les dernières technologies. Même si cela veut dire investir dans un smartphone qui peut représenter un lourd budget. A l’opposé, les consommateurs malins s’orientent de plus en plus souvent vers des smartphones reconditionnés. Actuellement, environ 20 % des Français se tournent vers les smartphones reconditionnés pour se faire plaisir, pour une question de budget, mais aussi pour des questions de consommation responsable et réfléchie. En pratique, comment choisir entre neuf et reconditionné ? Nous vous expliquons tout.

L’attrait des nouvelles technologies

Avant d’aller plus loin, il convient de noter qu’il est très facile de tomber en admiration devant les produits les plus technologiques. Les innovations sont tentantes à première vue, surtout pour les geeks et technophiles. A partir de là, les comportements d’achat peuvent être modifiés. Et compulsifs. En France, une personne sur deux déclare vouloir toujours être possesseur des innovations les plus récentes en matière de téléphonie mobile. Pour pas moins de 90 % des Français, les technologies facilitent la vie et tout le monde veut en profiter. C’est compréhensible.

Un marché du reconditionné en hausse

Dans les faits, un Français change son smartphone plus régulièrement que les autres objets technologiques. Tous les deux à trois en moyenne. Selon diverses études. De plus, ils sont 18 % à privilégier les smartphones reconditionnés. Ainsi, ce sont deux millions de smartphones reconditionnés qui se sont vendus cette année en France. Et cela, peu importe la classe sociale. En effet, tous les Français peuvent se diriger vers les smartphones reconditionnés. Certains plus facilement que d’autres à partir du moment où ils savent comment se renseigner sur les bons produits, sur les caractéristiques indispensables et sur les garanties attachées aux produits électroniques reconditionnés.

Les smartphones reconditionnés représentent plus de 10 % des ventes totales sur le marché français

Une alternative à l’obsolescence programmée

L’obsolescence programmée est un véritable fléau dans le monde de la technologie. Pour rappel, l’obsolescence programmée est une manière de procéder des fabricants, pour rendre inutilisable l’appareil, au bout de quelques années. Dès lors, se pencher vers un smartphone reconditionné se veut être un acte citoyen, dans la mouvance de la consommation engagée. C’est également un argument de vente qui permet de mettre en avant l’origine « locale » du reconditionnement du produit.

Le choix du reconditionnement made in France

Le prix d’un iPhone neuf représente un frein pour beaucoup d’acheteurs potentiels. Un matériel reconditionné avec soin s’avère donc un excellent choix, mais doit tout de même s’envisager avec prudence.

Des prestations de qualité

Certains sites marchands, spécialisés ou non dans la vente de produits reconditionnés, ne sont en réalité que de simples plateformes de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. En conséquence, les articles commercialisés n’offrent pas toujours les garanties nécessaires pour un achat serein.

En effet, il peut arriver que certains iPhone ne soient que des articles d’occasion vendus sous l’appellation iPhone reconditionné, mais sans avoir subi de contrôle. En cas de panne, il sera alors très compliqué d’obtenir un quelconque remboursement.

Pour être certain, d’acquérir un iPhone reconditionné de qualité, orientez-vous vers un site de reconditionnement réputé pour la qualité des articles mis en vente sur sa boutique en ligne. Parmi ces prestataires renommés pour leur sérieux, on trouve le site Largo. Cette société, implantée à Nantes, a fait le pari de ne proposer que des produits reconditionnés dans ses propres ateliers.

Des garanties qui rassurent

Dès son arrivée à l’atelier, chaque iPhone est contrôlé, testé et réparé si besoin. Dans ce dernier cas, Largo utilise des pièces provenant de fournisseurs sélectionnés par ses soins afin de vous garantir un iPhone aussi performant qu’un neuf.

De cette manière, tout appareil estampillé Largo est 100 % reconditionné en France et vous offre des garanties assez exceptionnelles. Une garantie de douze mois qui peut être étendue à vingt-quatre mois sous certaines conditions et une garantie de remplacement vous sont ainsi proposées.

Une gamme étendue d’iPhone reconditionnés

Vous pourrez ainsi choisir votre futur iPhone en toute confiance parmi une large gamme de modèles. Qu’il s’agisse d’un iPhone 6, d’un iPhone 8 ou encore d’un iPhone 11, vous trouverez le modèle qui vous convient, et cela, au meilleur prix.

