Prix et détails de l’abonnement sur la Nintendo Switch, lancement du Xbox Game Pass et déploiement accidentel d’une MAJ W10

Nintendo Switch, Nintendo et Microsoft > Pour cette nouvelle semaine qui débute, place à de nouvelles informations quant aux futurs services proposés par Nintendo et Microsoft, sans oublier, bien entendu, un déploiement accidentel d’une MAJ de W10, une mise à jour qui ne devait pas encore sortir.

Débutons alors directement ce tour d’horizon, avec la confirmation du report de l’abonnement prévu par Nintendo sur sa Nintendo Switch. Ce dernier connaît maintenant une nouvelle date de sortie, à savoir l’année 2018, aux États-Unis, et sans nul doute dans le reste du monde. L’on pourra alors souligner quelques changements majeurs, notamment sur le contenu proposé. Si l’abonnement sur la Nintendo Swtich sera disponible de trois manières différentes ; mensuellement à 3,99 $, par trimestre pour 7,99 $ ou annuellement pour la somme de 19,99 $, l’on notera que ce dernier permettra un accès à de nombreux jeux rétros ; surtout des jeux de la NES, et qu’il permettra de jouer en ligne et d’accéder au chat vocal. Pour l’heure, donc, le jeu en ligne restera gratuit et sans abonnement sur la Nintendo Switch quoiqu’il arrive, jusqu’à l’année prochaine.

De la même façon, Microsoft a officiellement lancé son nouveau système d’abonnement, le Xbox Game Pass. Disponible pour les abonnés Gold depuis plus de quinze jours maintenant, l’application est désormais accessible à tous, et offre un large éventail de jeux ; une centaine, pour la somme de 9,99 €. Avec des titres qui devraient se rajouter au fur et à mesure, les joueurs peuvent alors profiter de jeux Xbox 360, comme Xbox One. Un bon moyen d’étoffer sa ludothèque, mais attention, il vous faudra télécharger les jeux sur votre disque dur, puisque le Xbox Game Pass ne propose pas de système de streaming.

Enfin, toujours du côté de Microsoft, l’on aura connu le déploiement accidentel d’une prochaine MAJ de W10, chez les membres Windows Insider. Coup de théâtre, cette MAJ W10 était encore confidentielle et ne devait pas fuiter pour le moment. Microsoft aura alors vite réagi, notamment en bloquant l’accès aux téléchargements.

