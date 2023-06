Trop de pub : les règles à respecter par les chaînes TV

Dans les faits, est-ce que les chaînes TV peuvent diffuser autant de pubs qu’elles le souhaitent ?

Il peut être énervant, parfois, de voir à quel point les publicités sont nombreuses à la télévision. Mais les chaînes TV doivent-elles respecter certaines règles lors des diffusions de pub ?

En réalité, il n’est pas possible, pour une chaîne de télévision, de faire ce qu’elle veut lors des diffusions publicitaires. Au contraire même, puisque tout y est très réglementé. En une journée, il y a un certain nombre de publicités à ne pas dépasser lors des diffusions. Et des horaires précis. Les chaînes privées, par exemple, ont le droit de diffuser neuf minutes de publicités par heure, au maximum. Par journée, cela fait donc 3 heures 30 de pubs à la télévision.

Une durée modifiée en fonction des chaînes

Cette durée de diffusion n’est, au final, pas la même en fonction de la chaîne. En effet, la durée de diffusion de publicités est bien moins importe pour France Télévisions. Ainsi, aussi bien France 2, que France 3, France 4, France 5 et France O ont droit à une diffusion maximum de deux heures de publicités par jour. Et seulement six minutes maximum par heure. Une autre règle est à respecter sur la diffusion de publicités pour le service public. Ici, un écran ne doit jamais durer plus de quatre minutes. Enfin, il faut savoir que le programme diffusé importe peu, puisque les diffuseurs ont l’obligation d’attendre pas moins de vingt minutes entre la fin d’une coupure publicitaire et la suivante. Et mieux vaut ne pas déroger à ces règles.

