La Xbox One X dispo, les jeux gratuits sur PS4 et Xbox One et date de sortie et prix du Smartphone Razer

Microsoft livre son monstre et accueille de nouveaux jeux gratuits comme Sony sur PS4, tandis que le Smartphone Razer est désormais officialisé > C’est une folle semaine qui attend les joueurs et amateurs de technologies. La console la plus puissante du monde approche à grands pas et sera disponible dès demain, tandis que Razer fera son entrée dans le marché des Smartphones, dès le 17 novembre prochain.

Débutons ce tour d’horizon avec la sortie de la Xbox One X, la console de Microsoft qui affiche fièrement son titre de console la plus puissante du monde. Disponible dès demain au prix de 499 €, la dernière console de Microsoft possède des avantages capables de bousculer le monde des jeux-vidéo sur consoles de salon, et des atouts de charme. En parvenant à afficher du 4K natif sur ses titres rendus compatibles, la différence se fait clairement sentir, pour le plus grand plaisir des yeux. Plus petite que la Xbox One S et plus silencieuse que la concurrence, la Xbox One X pourrait bien s’imposer comme une référence et Microsoft annonce déjà que la demande se veut très élevée. L’on soulignera toutefois que peu sont les jeux compatibles 4K et que ces derniers se mettront à jour progressivement, pour atteindre un peu plus de 180 d’ici à la fin 2018. L’expérience la plus notable nous vient du dernier opus d’Assassin’s Creed, sublime sur la Xbox One X. Petit bémol, le disque dur de la Xbox One X affiche clairement un manque d’ambition. 1 To se remplit rapidement, surtout avec des jeux qui, après avoir appliqué le patch 4K, atteignent parfois plus de 150 Go.

Ce mois-ci, les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et Xbox One ; grâce au programme PlayStation Plus et Xbox Games with Gold, sont également de sortie. Du côté de Sony, l’on retrouve alors pas moins de huit jeux : Worms Battlegrounds (PS4), Bound (PS4/PS VR), Until Dawn : Rush of Blood (PS VR), Qui es-tu ? (PS4), R-Type Dimensions (PS3), Rag Doll Kung Fu ; Fists of Plastic (PS3), Dungeon Punks (PS4 et PSVita) et Broken Sword 5 : The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS4 et PSVita). Si le PS VR est en votre possession, nous ne pourrons que vous conseiller d’essayer Until Dawn : Rush of Blood, plus que convaincant. Du côté de la Xbox de Microsoft, l’on retrouve Trackmania Turbo, Nights into Dream, Tales from the Borderlands et Deadfall Adventure.

Enfin, la date de sortie et le prix du Smartphone Razer ; une marque connue principalement pour ses claviers et souris de gamers (et ses ordinateurs, plus récemment), sont disponibles, rendant le smartphone Razer plus qu’officiel. Là où le Smartphone Razer se démarque, c’est par ses 8 Go de mémoire vive, quand l’iPhone 8 et le Samsung Galaxy S8 embarquent 4 Go, ou moins. Soulignons également que le smartphone Razer dispose d’un écran doté de 120Hz, une fréquence de rafraîchissement tout simplement record pour un smartphone, et le premier au monde. Le smartphone Razer sera disponible sur le site du constructeur dès le 17 novembre, pour un prix toutefois conséquent ; 749,99 euros.