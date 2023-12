Quand Decathlon se lançait dans les smartphones

La marque phare de Decathlon, Quechua, dispose d’une gamme de produits outdoor si étendue, qu’elle a même envisagé en 2013 de lancer un smartphone tout-terrain, en partenariat avec le géant français de la high tech Archos [Archives].

La marque Quechua, propriété de l’enseigne de distribution Decathlon (groupe Oxylane), va lancer son premier smartphone. Baptisé Quechua Phone, celui-ci a été conçu comme un appareil tout-terrain, idéal pour la pratique en montagne : résistant aux chocs, à l’eau, au sable ou même à la boue.

Il embarque une coque durcie, mais aussi des composants spécialement adaptés. L’écran 5 pouces rétro-éclairé offre par exemple une lisibilité en plein soleil. Il est aussi doté d’une batterie offrant une autonomie d’un week-end tout entier.

L’appareil n’a pas été conçu pour être le dernier cri en matière de technologie : le processeur Qualcomm et le système d’exploitation Android qui sont embarqués ne sont pas de la dernière génération, l’appareil photo est « limité » à une résolution de 5 Megapixels, et la connectivité reste 3G.

Mais « tout a été fait pour que l’appareil soit accessible, et facile à utiliser », précise Bertrand Czaicki, chef de produit Quechua.

Cette diversification dans la téléphonie n’est pas naturelle pour la filiale de Decathlon. « Ce lancement part d’un constat, que nous avons pu faire nous-même avec nos clients : l’offre de smartphones est certes pléthorique, et pourtant il n’existe pas sur le marché d’appareil véritablement adapté pour la pratique de la randonnée et de l’outdoor », explique Christian Ollier, le directeur de la marque Quechua. Au départ, Quechua travaillait sur une application logicielle dédiée à la randonnée avec des cartes interactives, un GPS, etc.

