Rendez-vous en terre inconnue avec Mélanie Doutey en Mongolie à voir sur France 2 en vidéo > Nouvelle émission de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, et, pour l’occasion, c’est au tour de Mélanie Doutey de découvrir des paysages souvent inconnus.

Dans ce numéro de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, Frédéric Lopez a invité une nouvelle personnalité, histoire de le suivre à l’autre bout du monde.

Cette fois-ci, c’est Mélanie Doutey qui a répondu présente, et cette dernière prend la direction de l’extrême ouest de la Mongolie, pour une aventure des plus inédites. Dans ce pays des grands espaces, la densité de la population est la plus faible au monde.

La comédienne (Narco, la French, RTT, Entre amis, …) ; qui possède des origines Mongoles par son grand-père, part à la rencontre d’une famille de nomades, éleveurs de chameaux de Bactriane.

Leur laine, produite à partir de leurs poils très longs, est d’ailleurs très prisée.

Rendez-vous en terre inconnue avec Mélanie Doutey en Mongolie est à voir sur France 2 à partir de 20 heures 55, mais l’émission est aussi à regarder en vidéo sur Internet, dès que vous le souhaitez.

C’est après quatre jours de voyage, que Mélanie ; curieuse, mais néanmoins stressée, rencontre son hôte Nyamsuren, ainsi que son épouse et leurs trois enfants.

Ensemble, ils vont passer quinze jours sous une yourte (l’habitat traditionnel des nomades) avec des températures extérieures proches des moins trente degrés, partager leur quotidien, mais également leurs traditions ancestrales.

