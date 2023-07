Les meilleurs jeux-vidéo pour un été parfait > Qu’il peut être compliqué de se laisser prendre à sa passion avec l’été ; très peu de nouveaux jeux-vidéo sont à dénicher et l’occasion serait parfaite d’utiliser ce moment pour terminer ou des jeux-vidéo un peu plus anciens, mais qui traînent toujours dans la ludothèque.

Les chaleurs, le soleil, les oiseaux, …, Si cela n’est pas fait pour vous, il existe toujours des solutions impeccables de remplacement et les jeux-vidéo en font partie. Trop chaud à l’extérieur ? Prélassez-vous avec vos amis devant votre écran, à plusieurs en ligne ou sur le canapé pour une journée de farniente entourés de ventilateurs ou autre climatiseur.

Qu’on se le dise, même si les sorties de jeux-vidéo sont bien moindres une fois en pleine vacances d’été, certains titres sont sortis il y a peu et l’occasion est alors bonne de parfaire sa culture dans l’univers. Fan de Star Wars et de cinéma en général, vous avez oublié que Lego Star Wars : Le réveil de la force était disponible ? Voici le moment opportun de vous lancer dans l’histoire, brillamment reprise à coup de Lego, tout en mettant en avant un humour qui fait mouche.

En 2016, l’été était également ponctué du Championnat d’Europe des Nations et, avec la sortie future de Fifa 17 et de PES 2017, il est encore très bon de se replonger dans Fifa 16 et PES 2016, afin de rentabiliser un maximum une expérience savoureuse lorsque l’on est un grand amateur du ballon rond ; toujours du côté sportif, charge à vous de refaire l’histoire du Tour de France 2016 avec le jeu-vidéo éponyme, où l’on pardonnera aisément ses quelques défauts.

L’été est encore un moment parfait pour se retrouver en famille ou entre amis, que se soit autour d’un barbecue de saison ou d’une réunion de famille. Dès lors, pourquoi ne pas s’essayer à des jeux-vidéo tous ensemble, réunis ? Pour l’occasion, quoi de mieux que de se tourner vers l’ambiance des Jeux Olympiques, avec des parties endiablées de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio ? Le fun procuré par le titre est clairement présent et pourrait bien sourire, même le plus réfractaire à l’exercice.

L’une des sensations de cet été nous vient encore une fois du Japon, et de Nintendo plus précisément. Si vous avez prévu de voyager à travers le globe, de faire des randonnées ou de rendre visite à des parents situés en France, pensez à prendre votre smartphone et votre exemplaire de Pokemon Go. Impossible d’être passé à côté du phénomène qu’est Pokemon Go et qui offre la possibilité de capturer des Pokemons dans tous les endroits inimaginables ; en réalité augmentée, ces créatures pourraient vous surprendre dans le bus, derrière la voiture, en pleine forêt, bref, un peu partout ; de quoi remplir votre Pokedex tout en vous baladant sous les rayons du soleil.

De leur côté, les joueurs PlayStation 4 peuvent s’adonner à l’une des plus belles aventures sur consoles à ce jour, Uncharted 4 : A Thief’s End. Bien que sortit en mai dernier, tous ne se sont pas encore lancés dans l’aventure et les retardataires seront ravis de découvrir une aventure bien ficelée ; quoique parfois trop prévisible, couplée à des mises en scènes endiablées ; de quoi nous faire plaisir entre diverses rediffusions de films d’aventures à la télévision.

Enfin, il n’est pas possible de ne pas évoquer les consoles portables, surtout si vous parvenez à allier voyage et plaisir de jeu. Ainsi, sur PlayStation Vita l’on retrouve Odin Sphere Leifthrasir, le remake de l’un des meilleurs jeux-vidéo de rôle-action Japonais de cette dernière décennie, tandis que sur Nintendo 3DS, l’on pourra découvrir la fantastique histoire comptée de Fire Emblem Fates, où, si l’un de vos compagnons tombe au combat, il disparaîtra définitivement.

