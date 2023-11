Idées de cadeaux de Noël high tech à prix réduits > Noël approche, et son lot de cadeaux également ; alors que l’on peut toujours trouver quelqu’un de son entourage qui vénère les objets high tech, en trouver qui peuvent faire plaisir ; et sans se ruiner, peut être bien plus compliqué.

Pourtant, lorsque l’on fouille plus en détails, l’on peut aisément trouver son bonheur, et ce, quel que soit l’objet high tech. Débutons alors directement par un mini haut-parleur, petit par la taille et le prix, mais qui se montre très efficace pour son utilité première.

Disponible en plusieurs coloris, l’AEG BSS 4826 fait très fort et est un modèle de design. Compatible Bluetooth, ce mini haut-parleur fonctionne jusqu’à 15 mètres et possède une autonomie de cinq heures en utilisation constante ; son prix, moins de 25 euros par endroit, fini par nous surprendre.

Petit gadget utile ensuite, c’est une ampoule qui remporte les suffrages. Alors que l’on connaissait déjà les ampoules de la marque Philips fonctionnant sous le même principe, l’ampoule Awox Smartlight Color se branche sur votre lumière et apportera une luminosité certaine. Petit plus toutefois, cette dernière est compatible Bluetooth et est relié avec votre smartphone ; libre à vous, alors, de définir une couleur et une intensité à afficher, parmi une sélection de plus de 16 millions de teintes. Disponible également à moins de 30 euros, cette ampoule vidéoprojecteur ; si elle n’apparaît pas comme un cadeau, peut très bien se retrouver chez vous et afficher votre humeur du moment.

Idées de cadeaux de Noël high tech à prix réduits

Tournons-nous vers l’informatique quelques instants, pour retrouver un élément indissociable de notre ordinateur, la clé USB. Tandis que certaines affichent des prix parfois très élevés en fonction de la capacité de stockage, le clé usb Lexar JumpDrive S25 3.0 parviendra à vous faire craquer. En affichant une capacité de stockage à 32 Go, des taux de transfert assez élevés (150 Mo/s en lecture et 60 Mo/s en écriture), couplés à un prix très bas (moins de 20 euros), cette clé usb s’impose aisément comme un cadeau parfait ; il existe également des modèles avec plus d’espace de stockage, toujours à un prix assez bas.

Idées de cadeaux de Noël high tech à prix réduits

Pour les aficionados des jeux en ligne cette fois-ci, penchons-nous sur un accessoire permettant une meilleure maniabilité sur les différentes consoles de salon. Le Kontrolfreek FPS Phantom est alors un accessoire indispensable pour tout amateur de première place. En s’adaptant à vos sticks, le Kontrolfreek FPS augmente la longueur originale des sticks et propose une nette augmentation de la précision lors de la visée. En se targuant d’offrir une maniabilité plus proche de la souris d’ordinateur, l’accessoire pourrait rapidement devenir un soutien de taille, pour moins de 25 euros.

Nous terminons cette première partie avec les écouteurs Skullcandy Method. Contrairement à beaucoup d’autres écouteurs, les Skullcandy Method permettent de se retrouver isolé des bruits extérieurs une fois en place. Le son retransmis par ces écouteurs est nuancé et très précis, tout en étant contrôlé par une télécommande ; une excellente alternative à tous ceux qui ne supportent pas le port d’un casque audio donc.

Nous reviendrons prochainement sur des idées de cadeaux légèrement plus imposants, mais toujours dans des prix très compétitifs.

J’aime ça : J’aime chargement…