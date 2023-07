L’incroyable parcours de Huawei en Chine et dans le monde de la tech

Présent depuis de nombreuses années sur le continent Asiatique ; en Chine plus particulièrement, Huawei émerge et propose ses modèles de smartphones sur le plan mondial ; peut-il rivaliser avec les plus grands?

Pour mieux comprendre l’histoire de Huawei, il faut remonter à sa création en 1987. D’ordinaire, Huawei proposait alors la fourniture de réseaux de télécommunications aux opérateurs ; Huawei fournissait matériels, logiciels et prestations de services pour les réseaux de télécommunications et les réseaux informatiques.

Aujourd’hui, Huawei est devenu un fournisseur de terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, les entreprises, mais également les consommateurs. Sa nouvelle entrée sur le marché permettra d’ailleurs à Huawei de s’installer dans plus de 140 pays à travers le monde.

Dans nos contrées, force est de constater que Huawei ne parvient pas encore à créer l’ouverture et la marque sera souvent considérée comme du low-cost ; pourtant, Huawei propose des smartphones de qualité, ce qui aura permis à la marque de devenir le leader incontesté des smartphones en Chine en 2015, détrônant ainsi Xiaomi.

Huawei s’impose en Chine avec des smartphones de qualité

Lorsque l’on regarde la progression de Huawei en Chine, le doute n’est plus de mise. Aujourd’hui, ce sont plus de 81 % d’augmentation de vente de smartphones et son plan sur l’international est magistralement mené, à l’inverse de Xiaomi, qui aura tardé à réagir.

Huawei s’impose en Chine avec des smartphones de qualité

Alors que la Chine et l’Asie semblent désormais conquises par Huawei, c’est l’international qui attire la marque et l’Europe et l’Amérique apparaissent comme des priorités ; des endroits où les noms qui reviennent le plus souvent sont Samsung, LG, Sony, Apple et Microsoft. Mais quels sont les avantages de Huawei pour parvenir à décrocher une place au soleil dans cette lutte en constante évolution ?

Dans un premier temps d’abords, Huawei aura su tirer les enseignements Chinois et possède désormais une belle expérience sur le plan technologique. Preuve en est en octobre 2015, où Huawei aura réalisé un partenariat avec le réseau Deutsche Telekom en Allemagne, offrant la possibilité à la marque de venir concurrencer Amazon et son AWS. La force de Huawei vient également du fait de son positionnement dans le monde.

En visant les marchés à faibles revenus, mais en forte croissance comme l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine, Huawei parvient à faire d’incroyables bénéfices permettant, par la suite, de s’imposer dans les pays aux revenus plus forts.

En Europe par exemple, Huawei est apparu dans les modèles de smartphones de milieu de gamme à des prix abordables, tout en lançant, en été, un modèle haut de gamme voulant rivaliser avec les géants Samsung et Apple ; le P8. Un pari qui s’avérera presque réussi, puisque le P8 de Huawei possèdera d’innombrables qualités, dont de très belles finitions et un des meilleurs écran IPS du moment ; un must-have pour ceux cherchant une alternative aux smartphones devenus trop « populaires ».

En vidéo, un documentaire pour tour comprendre de la montée en puissance de Huawei et de la tech chinoise :

J’aime ça : J’aime chargement…