Qu’est devenue Martina Hingis, la championne de tennis ?

C’est du haut de ses 37 ans que la Suissesse Martina Hingis a annoncé sa retraite sportive.

Le Masters de Singapour 2017 était le dernier évènement pour la championne de tennis. Et depuis son départ dans le tennis, cette joueuse s’offrira des titres, et autres records mondiaux ; retour sur sa carrière.

C’est dès l’âge de 12 ans que Martina Hingis obtiendra son premier succès ; un titre en Grand Chelem à l’âge de 12 ans. Elle deviendra d’ailleurs la plus jeune joueuse de tennis à gagner un titre du Grand Chelem. De la même façon, elle deviendra également la plus jeune championne du monde. À seulement 14 ans. Si Martina Hingins est moins puissante que ses adversaires, c’est du côté technique et tactique qu’elle parvenait surtout à se démarquer. Ainsi, et en 1997, la Suissesse battra Mary Pierce en Grand Chelem et deviendra numéro une mondiale quelque temps après. Coup de tonnerre, elle n’a que seize ans et demi, et devient, par la même occasion, la plus jeune numéro une mondiale de l’histoire. Outre les problèmes physiques qu’elle rencontrera, elle sera tout de même l’une des rares joueuses de tennis à obtenir la place de numéro 1. En simple et en double en même temps.

Un retour marquant et un enfant

Après un premier départ des courts en 2002, puis un retour raté en 2007 (contrôle antidopage positif à la cocaïne), elle effectuera un nouveau retour en 2013, sur le circuit double. Son retour se passera au mieux, avec quatre victoires en Grands Chelems, et un succès en Masters. En 2017 cependant, et pendant le Masters de Singapour, elle annoncera sa retraite sportive définitive. Un an plus tard, à 38 ans, et après deux fiançailles et un mariage raté, Martina Hingis se mariera avec Harald Leemann et attendra, fin 2018, son premier enfant.

