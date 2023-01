Camille Lacourt, Frédérick Bousquet, Fabien Gilot pour HOM

Retrouvez les vidéos HOM de Camille Lacourt, Frédérick Bousquet, Fabien Gilot, Grégory Mallet, Florent Manaudou, Maxime Bussière, Romain Magula et Dorian Gandin.

Pour l’équipe de France de natation, 8 des meilleurs nageurs français dévoilent leur partenariat avec HOM, la marque leader des sous-vêtements masculins.

L’occasion de voir les futurs médaillés olympiques porter les différentes collections HOM : Business, HO1, Temptation, Black Addict, Sport, e.Go, L’HOM d’Alexis Mabille.

Que votre préféré soit Camille Lacourt, Frédérick Bousquet ou Fabien Gilot, pas de souci, le film making of des séances de shooting vous plaira! Outre de magnifiques sous-vêtements, cette vidéo révèle l’état d’esprit dans lequel ce partenariat a été réalisé, et donne la parole aux nageurs. Pour en savoir plus sur leurs personnalités.