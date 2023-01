Miami : itinéraire pour un voyage magique

Dans les faits, Miami ; qui est la plus grande ville de Floride, possède des atouts à ne pas manquer.

Et si la mauvaise réputation de Miami n’était qu’un simple leurre ? Car oui, la réalité est tout autre, et Miami peut se vanter de confirmer son surnom de ville magique ; retour sur un itinéraire à Miami, pour un voyage magique.

La baie de Biscayne

Le cinéaste Michael Mann, pour évoquer ce lieu dans son scénario de Miami Vice, soulignait notamment «A l’exacte jonction entre l’air et l’océan, entre l’état liquide et l’état gazeux», puis de rajouter «Un horizon où même les molécules s’évaporent, dans un échange presque éthéré.». Ici, il sera surtout question de découvrir les maisons sur pilotis de Stiltsville.

Downtown

Dans le nord de Downtwon, le quartier propose restaurants, discothèques et autres clubs à ne pas manquer. Il sera également possible de faire un tour sur la Brickell Avenue, un lieu marquant et récent. Hratte-ciel et hôtels de luxe au programme.

Le quartier de Wynwood

Ici, dans ce quartier abandonné, il est possible de découvrir des fresques d’artistes sur les murs du quartier. Ces fresques attirent toujours autant les visiteurs ; d’autant que le quartier est devenu un véritable musée à ciel ouvert.

Collins Avenue

Cette artère parcourant Miami Beach sur toute sa longueur possède un charme fou. Entre façades d’hôtels, palaces et restaurants, il y a beaucoup de choses à découvrir.

Coral Gables

Quartier à l’architecture méditerranéenne, Coral Gables est un excellent endroit pour explorer les merveilles alentours de Miami ; à savoir les Keys et les fameux Everglades.