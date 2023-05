Dimanche 23 mai 2010 à 14h15, diffusion d’une émission spécial Rolland Garros sur TV5MONDE présentée par Laurent Bellet. À la veille de Roland Garros 2010, TV5MONDE sera pour la première fois entièrement dédiée au célèbre tournoi de tennis parisien. Nous découvrirons ainsi une nouvelle édition de son émission sportive événementielle, orientée exclusivement à la couverture du rendez vous sportif de l’année. Pour tous les amoureux du tournoi, un document à ne pas manquer vraiment.

Grâce à de nombreuses images d’archives et la présence en plateau d’invités témoins de son histoire, « La Magie de Roland Garros » retracera les grands moments du tournoi des années 20, la grande époque des Mousquetaires, jusqu’à aujourd’hui. Au sommaire :

Des années 20 aux années 60 : le passage d’un tennis aristocratique vers un tournoi très convoité. Les Mousquetaires, le début de l’ère Open, la vague australienne…

Années 70/80 : le tennis remporte des parts de marché. Les années Borg, la victoire de Yannick Noah, la finale mythique Lendl-McEnroe, Chang le plus jeune vainqueur du tournoi en 1989…

Années 90/2000 : le tennis cartonne en France. Les grands moments du tournoi jusqu’aux années Nadal, la force d’un tournoi devenu un événement incontournable du sport à travers le monde entier.

Retro Roland Garros 2009, les prévisions pour 2010, l’avenir du tournoi.

En plateau :

Nicola Pietrangeli (Italie), vainqueur de Roland Garros en 1959 et 1960, finaliste en 1961.

Ilie Nastase (Roumanie), vainqueur de Roland Garros en 1973 (il fut classé n°1 mondial la même année), finaliste en 1971, vainqueur en double en 1970 avec Ion Tiriac.

Jean Gachassin, président de la Fédération Française de Tennis (FFT).

Du 24 mai au 6 juin 2010, TV5MONDE rediffuse 2 matchs par jour sur son signal Etats-Unis, et le résumé quotidien « Un jour à Roland » (une production France 2, chaîne partenaire) sur les signaux France Belgique Suisse et Europe, à 20h55 (heure de Paris).

Durant quinze jours, France Télévisions investit l’ensemble des courts de Roland-Garros pour ne pas manquer une goutte du tournoi. Point par point, jeu par jeu, les équipes se mettent en action pour retransmettre toute la tension du feuilleton sportif qui s’impose au mois de mai, de la première à la dernière balle.

Tous les matins, c’est France 4 qui est au service avec le Tennis Club animé par Cyril Hanouna, Sarah Pitkowski, Tatiana Golovin et Nelson Monfort. Ils passent en revue la journée de la veille en présence de leurs invités et se focalisent sur les matchs du jour. Service volée : France 4 avance en diffusant, dès 11 heures, les premières rencontres de la journée.

Ensuite, France 3 attrappe la balle au bond à partir de 12 h 50 avec Laurent Luyat et Tatiana Golovin, qui assurent le direct en continu pour suivre les matchs sur les courts.

Reprise de volée de France 2 à partir de 14 h 50. Puis jeu en fond de court durant toute l’après-midi avant les derniers échanges de balles sur France 4 et/ou France 3 à partir de 18 h 50 en fonction de l’actualité des matchs.

Lionel Chamoulaud, François Brabant, Arnaud Boetsch, Patrice Dominguez et Sarah Pitkowski vous accompagnent pour les comentaires, sans oublier Nelson Monfort et Daniel Lauclair pour les interviews au bord des courts ou en studio.

Tout au long de la journée, Philippe Lafon et Chloé Cormery iront respectivement dans les vestiaires des joueurs et des joueuses.

La Fédération Française de Tennis a confié l’accueil des visiteurs à l’occasion du tournoi de Roland-Garros à l’agence Mahola. Cette dernière est positionnée sur l’accueil événementiel haut de gamme. Suite à un appel d’offre, l’agence Mahola, par sa qualité et son savoir-faire, a convaincu la Fédération Française de Tennis pour l’accompagner durant 3 ans et assurer l’accueil des éditions 2010, 2011 et 2012.