Le Super Bowl au cœur de l’attention pour cette édition historique

Le Super Bowl 2016 au cœur de l’attention pour l’historique 50e édition > Au fil des années, le Super Bowl sera parvenu à créer l’histoire en offrant un spectacle intense, et bien souvent magique. Moment spectaculaire, le Super Bowl 2016 marque la 50e édition de la compétition et s’offre les moyens de toucher le monde entier.

Lancé en 1967, le Super Bowl se nommait, dans un premier temps, le NFL-AFL World Championship Game avant de se mettre en avant avec le nom de Super Bowl, seulement trois ans plus tard. Dans les faits, le concept du Super Bowl n’a pas changé puisqu’il était toujours question de départager les deux meilleures équipes des conférences.

Toujours très apprécié à travers le monde ; dont les nombreuses diffusions en direct à la TV sont devenues une coutume, même hors des États-Unis, le Super Bowl 2016 est au cœur de l’attention des fans pour fêter une historique 50e édition.

En plus de rentrer dans l’histoire grâce à ce chiffre important, le Super Bowl 2016 se voulait impressionnant en terme de technique, et affichait alors deux équipes dont le sacre est le but ultime après une saison majeure ; remporter ce qui s’appelle exceptionnellement le Golden Super Bowl pour la 50e édition est devenu le principal objectif.

Pour replacer le Super Bowl dans son contexte, il faut savoir que la compétition oppose les deux meilleures équipes de football Américain lors de la saison passée, à savoir le vainqueur de la conférence AFC et le gagnant de la conférence NFC.

Pour représenter la conférence AFC, l’on retrouvait les Broncos de Denver. Pour cette formation, la saison aura offert pas moins de 14 victoires dans la saison régulière et le Super Bowl a une aura particulière pour l’équipe. Finaliste à cinq reprises ; dont la dernière fois en 2013, l’équipe des Broncos de Denver n’aura plus réussi à s’imposer en Super Bowl depuis le magnifique doublé réalisé en 1997 et 1998. Charge à eux de se donner à fond pour tenter de faire basculer le vainqueur de la conférence NFC, les Carolina Panthers.

Auteure d’une saison magnifique, la formation des Carolina Panthers s’est offert pas moins de seize victoires en saison régulière, soit 94 % de matchs remportés ! Après cette saison intense, l’équipe de Charlotte, en Caroline du Nord, se doit de se surpasser pour décrocher enfin la première victoire en Super Bowl de son histoire. Historiquement, les Carolina Panthers ont déjà atteint une finale de Super Bowl en 2003, mais n’auront pas réussi à s’imposer contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (32-29).

Si le Super Bowl propose un match de toute beauté entre les deux champions des conférences, le Super Bowl est aussi très attendu pour le spectacle proposé à la mi-temps du match. Pour cette historique 50e édition du Super Bowl, l’organisation n’aura pas fait les choses à moitié et l’on retrouvait Coldplay en tête d’affiche, mais également Beyoncé ou encore Bruno Mars qui se sont déjà montrés dans le Super Bowl, respectivement en 2013 et 2014.