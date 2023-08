Quels sont les plus gros budgets de Ligue 1 ?

Il y a une année, le marché des transferts en Ligue 1 était une véritable folie ; cette année se veut plus calme, malgré des gros budgets pour certaines équipes.

En effet, lors de la précédente saison, le PSG s’était notamment démarqué en signant Neymar en provenance du FC Barcelone, ou encore le prodige Kylian Mbappé, issu de l’AS Monaco. Pour cette nouvelle saison, c’est surtout le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus qui a fait parler.

Dans les faits pourtant, les clubs de Ligue 1 possèdent toujours de gros budgets pour leurs transferts. Avant de revenir sur les plus gros budgets de Ligue 1, il sera bon de noter que le PSG connaît un budget de transfert moins élevé qu’auparavant, mais avec des chiffres toujours faramineux. De même, l’Olympique de Marseille voit son budget revu à la baisse, comme celui de Montpellier. À l’inverse, l’AS Saint-Étienne voit son budget de transfert augmenter. Enfin, aussi bien l’Olympique Lyonnais que l’AS Monaco voient leur budget grimper.

Les plus gros budgets de Ligue 1 et leur évolution

En tête des plus gros budgets de Ligue 1, il est normal d’y retrouver le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale affiche un haut budget de 500 millions d’euros, mais connaît un recul de 40 millions d’euros sur une année. Second, Lyon affiche une hausse de 45 millions d’euros, pour atteindre un budget de 285 millions d’euros. Ce qui reste cependant très loin du PSG. Le podium se complète avec l’AS Monaco et sa hausse de 20 millions d’euros, pour atteindre les 200 millions d’euros de budget. Derrière, l’OM arrive quatrième avec 160 millions d’euros (et une baisse de 10 millions), tandis que le LOSC complète la liste des plus gros budgets de Ligue 1, avec 90 millions d’euros.

