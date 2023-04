Comment fonctionne une carte bancaire rechargeable pour les achats en ligne ?

Une carte bancaire rechargeable fonctionne sans avoir besoin d’un quelconque compte bancaire.

Sur le papier, une carte bancaire rechargeable est souvent affiliée à Visa ou à Mastercard et permet d’effectuer toutes les actions courantes ; comme les achats en ligne et le retrait d’argent aux distributeurs. Une fois le solde épuisé, il suffit de le recharger pour de nouvelles utilisations.

Dans les faits, donc, la carte bancaire rechargeable fonctionne de la même façon qu’une carte bancaire classique. Mais sans être attachée à un compte bancaire. Un règlement européen de 2016 impose d’ailleurs qu’une carte bancaire rechargeable permet de disposer que d’une somme limitée. Et que la mention prépayé doit apparaître sur la carte. De même, un décret Français de 2016 plafonne la capacité d’emport des cartes bancaires rechargeables, à 10 000 euros. Il faut également savoir les opérations sont plafonnés à 1 000 euros par mois. De plus, et pour lutter contre le blanchiment d’argent, il est moins intéressant d’utiliser une carte bancaire rechargeable de façon anonyme. En effet, sans identification du porteur, la valeur des cartes se veut limitée à 250 euros par mois. Et ces mêmes cartes ne peuvent être utilisées que pour des paiements sur le territoire.



Le fonctionnement des cartes rechargeables



En réalité, le fonctionnement d’une carte bancaire rechargeable n’est pas vraiment différent d’une carte classique. La seule différence provient du fait qu’une carte bancaire rechargeable n’est pas associée à un compte bancaire. Aucun risque, donc, d’être débiteur. Il existe même des cartes rechargeables permettant de recevoir des virements. Une fois la carte obtenue, il faut l’activer en suivant les instructions transmises par l’émetteur. Le code confidentiel donnera accès à un compte de paiement. Il conviendra ensuite d’acheter une recharge. Aussi bien dans un magasin qu’en ligne. Lors des opérations de débit, la carte bancaire rechargeable interroge le compte de paiement. Une fois ce dernier vide, il suffira d’acquérir une nouvelle recharge. Très utiles, ces cartes rechargeables sont destinées à de nombreuses personnes et cas. Comme aux enfants, aux achats en ligne dans le cas d’une crainte de fraude, ou encore aux personnes qui sont en situation d’interdit bancaire.