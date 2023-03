Comment concilier techniques de marketing traditionnelles et innovantes ?

Avec l’essor du digital, les techniques de marketing ont évolué afin d’aider les marques à mieux cibler leur clientèle. Cependant, de nombreuses entreprises semblent à la traîne. Pour réaliser une bonne campagne marketing en 2021, il est essentiel d’adopter une approche qui conjugue techniques de marketing traditionnelles et techniques plus innovantes, permises par l’ère numérique.

Plusieurs secteurs ont bien réussi la transition au web marketing, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils ont abandonné les bonnes vieilles méthodes marketing qui ont fait recette pendant plusieurs dizaines d’années. Voici quelques exemples de secteurs qui parviennent à concilier web marketing et marketing à l’ancienne.

Digital et personnalisation client dans le secteur de la mode

L’industrie vestimentaire est sans doute un des secteurs qui a le mieux appréhendé ce tournant digital et qui intègre bien ces deux formes de marketing. Si la standardisation a été de mise pendant de nombreuses années dans le secteur du prêt-à-porter, le sur-mesure se développe dans les choix marketing de nombreuses marques de vêtements. Asos, le site préféré des Millenials, propose aux internautes un catalogue entièrement personnalisé en fonction de leur style. Pour faciliter la navigation de ses clients, la marque britannique a développé un système de recommandations intelligent. Et pour faire grandir sa communauté, elle organise des groupes de discussion avec des influenceurs. Ces techniques de marketing innovantes se combinent à des techniques plus traditionnelles, qui comprennent l’affichage, qu’il soit dans la rue ou sur internet.

Offres promotionnelles et chatbots dans le secteur du iGaming

Le secteur de l’iGaming est tout naturellement un des premiers à avoir mis en place des stratégies marketing innovantes. La compétition entre casinos en ligne est particulièrement féroce. Pour attirer et fidéliser la clientèle, ces plateformes font appel à des techniques de marketing à l’ancienne, en proposant des promotions et bonus de casino comme ceux listés par le site de bonus.ca, mais aussi d’autres techniques plus modernes. Sur les messageries de type live chat, les chatbots permettent, par exemple, d’orienter le client vers le bon agent du service client. Ces options sont idéales pour délivrer le service qui correspond le mieux aux attentes du client.

Conseils beauté

Marketing d’influence et intelligence artificielle dans le secteur de la beauté

Dans le secteur de la beauté, le recours aux influenceurs est devenu la norme. Ainsi, il n’est pas rare de voir des personnalités connues, acteurs et actrices ou encore mannequins internationaux, prêter leur image à une marque. Mais depuis quelques années, ce marketing est couplé à d’autres solutions plus technologiques. En effet, dans le secteur des cosmétiques, l’intelligence artificielle est devenue un argument massif de vente. Le géant des produits de soin et beauté L’Oréal propose aux utilisatrices en ligne des séances d’essayage virtuel ou encore des diagnostics de peau à distance. La marque vient d’ailleurs d’acquérir le logiciel d’intelligence artificielle ModiFace. Cette nouvelle acquisition devrait permettre au groupe de multiplier par trois son taux de conversion.

Pour se démarquer de la concurrence et inciter les clients à l’achat, les marques les plus prestigieuses ont bien compris qu’elles devaient combiner techniques de marketing à l’ancienne et tirer profit des nouvelles technologies.