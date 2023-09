Etape 11 du Tour d’Espagne à voir en direct live sur Internet

Le Tour d’Espagne et les différentes étapes de la Vuelta à voir en direct sur Eurosport à la TV > Alors que la compétition se poursuit de plus belles, les coureurs vont devoir faire face à quelques difficultés impressionnantes aujourd’hui ; de quoi chambouler le classement ? Sachez que la 11e étape du Tour d’Espagne est à voir en direct live sur Eurosport, à partir de 15 heures.

Depuis le début de cette nouvelle édition de la Vuelta, l’on ne pourra que constater les nombreux efforts de Christopher Froome. Celui qui a remporté un nouveau Tour de France cette saison entend bien récupérer un sacre lors de ce Tour d’Espagne 2017. Pour le moment, tout semble lui sourire, mais il s’agit, désormais, de poursuivre ses efforts pour ne pas se retrouver en mauvaise posture. À l’issue de la neuvième journée, toutefois, le grand vainqueur du Tour de France semble bien au-dessus de ses adversaires. Reste à maîtriser son sujet une nouvelle fois.

La 11e étape du Tour d’Espagne à voir en direct live sur Eurosport : Classement Vuelta, résultat maillot rouge et replay vidéo

Car oui, aujourd’hui, la 11e étape du Tour d’Espagne propose un parcours relativement court, certes, (187,5 kilomètres) mais le final se veut exemplaire, avec deux cols référencés en première catégorie. Se disputant entre Lorca et l’observatoire astronomique de Calar Alto, les 130 premiers kilomètres se veulent plats et sans difficultés. Dès lors, la course se lancera vraiment lorsque le premier col ; l’Alto de Velefique, se dressera devant les coureurs. Ici, il sera question d’une montée de 13,2 kilomètres, à 8,6 % de moyenne. L’on notera également des passages redoutables, à plus de 15 %. Enfin, l’ultime difficulté de cette 11e étape du Tour d’Espagne réside dans l’ascension de l’observatoire astronomique de Calar Alto. Au programme, l’on retrouve alors 15,5 kilomètres qui ne permettent pas réellement de souffler, malgré ses 5,9 % de moyenne. Certains passages ; à 10, 11,5 et 12 % pourraient bien anéantir les coureurs les moins en forme.

La 11e étape du Tour d’Espagne est à voir en direct live sur Eurosport, dès 15 heures ce 30 août. Le classement de la Vuelta, le résultat du maillot rouge et le replay vidéo sont également à regarder à tout instant sur Internet.

J’aime ça : J’aime chargement…