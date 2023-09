Metal Gear Solid V : The Phantom Pain le dernier-né de la série MGS > Très appréciée par toute une communauté de joueurs, la série MGS se voit doté d’un nouvel épisode, un évènement marquant puisqu’il doit clôturer la saga lancée par Hideo Kojima, lui qui n’est plus chez Konami.

Historiquement d’abord, la série MGS voit ses premiers pas s’effectuer en 1987 sur NSX et NES, et le succès ne s’est pas fait attendre.

Lors de son lancement, la série ne s’appelait pas encore Metal Gear Solid, mais Metal Gear ; cela étant, l’on pourrait bien considérer Metal Gear comme le tout premier jeu d’infiltration. Le joueur découvrait Solid Snake ; l’un des personnages les plus appréciés au monde, dans une vue de dessus. La 3D arrivera avec Metal Gear Solid, en 1998 sur Playstation (1999 chez nous, en Europe).

Metal Gear Solid se fera alors connaître par un public plus large et le succès fût au rendez-vous grâce à une mise en scène cinématographique ; que l’on soit fan ou non du genre infiltration, force est de constater que l’univers et le travail fait sur les différents protagonistes ; mais également sur l’histoire, aura rapidement conquis les joueurs.

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain le dernier-né de la série MGS

La série des MGS, c’est également un humour très bien rodé, dont certains passages restent mémorables ; les cachettes dans un carton ou certaines remarques des ennemis auront fait le tour de la toile.

Au fil des ans, de nombreux jeux estampillés Metal Gear Solid sont sortis ; tous très bons, mais il en est un qui était attendu de pied ferme ; Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Les fans auront d’ailleurs pu passer le temps avec Metal Gear Solid V : Ground Zeroes sortit en 2014 ; ce jeu aux allures de démo a permis de se familiariser avec l’univers que l’on retrouvera un an plus tard ; Ground Zeroes étant un prologue à Metal Gear Solid : The Phantom Pain.

Mais si Metal Gear Solid V : The Phantom Pain est si particulier, c’est pour une raison particulière ; il apparaît comme l’œuvre ultime de son créateur, Hideo Kojima. Si la licence restera du côté de Konami, le départ du papa de Solid Snake offre à ce nouvel MGS une aura particulière, un moment de l’histoire des jeux-vidéo à ne manquer sous aucun prétexte, une fin à une épopée qui aura durée 30 belles années.

Pour l’occasion, l’on retrouve donc un MGS qui n’a plus rien à voir avec ses ancêtres ; désormais, et en plus d’offrir un chien aux joueurs, l’épisode de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain se déroule en monde ouvert ; une première historique, et offre un humour décapant. Ce monde ouvert présent n’est toutefois pas vide comme peuvent l’être certains. Ici, le joueur peut se balader en cheval à la recherche de nourriture à envoyer à la base par le biais de ballons (déjà présent dans Peace Walker), fumer des cigares pour passer le temps plus rapidement et chercher le meilleur moyen de s’infiltrer dans une base ennemie. La liberté d’action proposée aux joueurs est l’un des points les plus positifs de cet ultime épisode de la série MGS, tant les options sont nombreuses pour parvenir à ses fins ; nous reviendrons d’ailleurs bientôt plus en détails sur la licence complète et sur les meilleurs moments de cette série légendaire.

J’aime ça : J’aime chargement…