US Open de tennis : Résultat et replay vidéo tournoi hommes et femmes

Tournoi de tennis annuel qui se déroule à New York, l’US Open existe depuis 1881, dans différents lieux. S’il était réservé aux hommes, le tournoi ouvrira ses portes aux dames six ans après sa création, soit en 1887. Il faudra néanmoins attendre 1968 pour voir l’US Open s’ouvrir ; comme les autres tournois, aux joueurs professionnels.

Alors que l’on retrouve les catégories basiques que sont le simple homme et simple dame, l’US Open accueille aussi le double hommes, double femmes et double mixtes, pour offrir toujours plus de spectacles aux nombreux spectateurs et téléspectateurs à travers le monde.

L’US Open est, au cours d’une année de tennis, le dernier grand rendez-vous majeur pour les joueurs, l’ultime occasion de briller. Dernier tournoi du Grand Chelem, l’US Open ; grâce à son palmarès et son ancienneté, est souvent considéré comme le plus prestigieux tournoi du Grand Chelem, avec Wimbledon, bien évidemment.

Depuis 2000 maintenant, l’US Open est le tournoi de tennis où les échanges sont les plus rapides, et, du fait de sa surface, l’on retrouve principalement un jeu privilégiant les échanges de fond du court, permettant à certains joueurs de prendre un ascendant incroyable sur ses adversaires.

Si l’US Open est réellement apprécié, c’est grâce à son palmarès, riche au possible. Outre l’incroyable performance de Roger Federer qui décrocha cinq succès consécutifs entre 2004 et 2008, l’US Open parviendra à sacrer pas moins de cinq joueurs différents en seulement sept éditions. Le dernier vainqueur en date est Novak Djokovic, mais ce dernier pourra-t-il décrocher un doublé ici, alors que c’est un fait finalement assez rare ?

Du côté des femmes en revanche, le bilan est plus homogène et l’on retrouvait souvent les sœurs Williams au sommet de l’affiche. Ces dernières années, Serena Williams obtiendra trois sacres consécutifs, tandis que Samantha Stosur brillera en 2011, puis, plus récemment, Flavia Pennetta prendra l’avantage sur ses adversaires en 2015, dans une finale 100 % Italienne.

Comme chaque année, c’est bien le tournoi hommes de l’US Open de tennis qui sera le plus suivi. Pour l’occasion, il va falloir composer avec l’absence de Roger Federer, forfait pour la saison 2016, mais l’on pourra compter sur le retour d’un autre Suisse, en la personne de Stanislas Wawrinka. Celui qui ne sera jamais monté sur la plus haute marche du podium compte bien changer la donne et bouleverser l’histoire, tandis que Novak Djokovic a à cœur d’effacer sa terrible prestation lors des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et si la meilleure des surprises nous venait de Kei Nishikori ? Ce joueur, déjà présent en finale de l’US Open de tennis en 2014 aura réalisé une excellente prestation lors des Jeux Olympiques, en battant notamment Rafael Nadal pour décrocher sa première médaille olympique.

