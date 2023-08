Investissement immobilier : 5 conseils pour booster le rendement locatif

Booster le rendement locatif n’est pas toujours une chose aisée. Heureusement, il existe plusieurs astuces et conseils pour y parvenir – et pour réussir dans l’investissement immobilier.

Viser la colocation

Très apprécié, ce mode de vie devient une référence pour les actifs. Et le rendement locatif peut se montrer très généreux, en fonction de l’endroit de la location.

Une location meublée

Pour booster le rendement locatif, la location meublée est un immanquable. La rentabilité n’en sera que meilleure – et les chances d’occupation également.

Effectuer des travaux

L’investissement pour offrir un logement plus agréable à vivre est un conseil de choix dans l’investissement immobilier. La demande sur le marché immobilier sera plus forte, et il sera même question d’une baisse des impôts.

Un crédit à renégocier

Cela coule de source, mais pour booster le rendement locatif d’un investissement immobilier, il convient de renégocier le crédit. Avec le changement des taux d’intérêts, il peut y avoir quelques économies à réaliser.

De mauvaises charges communes

Les charges communes sont directement prises en compte dans le rendement locatif. Car elles peuvent avoir un effet plus que néfaste. Si le bien loué est en excellente condition, mais que les parties communes ne le sont pas, cela aura forcément un impact. Dès lors, il convient d’assister aux assemblées générales.

J’aime ça : J’aime chargement…