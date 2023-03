La Juventus confirme sa place en Europe après sa bonne performance en Ligue des Champions > En Ligue des Champions, les équipes les moins fortes ne parviennent que très rarement à accéder aux phases finales de la compétition, et pour cause, les engagées sont les meilleurs des pays Européen.

Très appréciée en Europe ; mais également dans le reste du monde, la Ligue des Champions permet de vivre des rencontres haletantes entre les plus grandes formations que l’on peut trouver. Au fil des années, certaines équipes se sont imposées comme des références, tandis que d’autres apparaissent comme des clubs maudits.

La Juventus fait partie de la deuxième catégorie, celle des équipes qui peuvent s’imposer ici, mais dont les performances ; ainsi que la chance, ne suffisent pas toujours.

Historiquement, la Juventus s’est toutefois imposée à deux reprises, la première fois en 1985 lors de la Coupe des clubs champions Européen (ancien nom de la Ligue des Champions), puis la deuxième fois en 1996. Depuis, la Juventus enchaîne les participations sans jamais réellement se montrer décisive.

Bien qu’elle ne parvînt plus à impressionner sur le terrain, la Juventus aura toutefois connu un revirement de situation incroyable, un changement majeur qui lui permet désormais d’apparaître dans les meilleures équipes d’Europe.

Après de nombreuses éditions où la Juventus ne se montrait que pour tenter d’arracher modestement la deuxième place de son groupe afin de poursuivre son aventure en Ligue des Champions, l’histoire verra une formation Italienne intéressante se mettre en place, dès l’édition 2014-2015 de la Ligue des Champions.

Lors de cette édition, la Juventus parviendra à allier défense et attaque à la perfection, tout en comptant principalement sur un excellent gardien ; Gianluigi Buffon, et sur deux joueurs capables de réaliser de véritables prouesses, Carlos Tévez et Alvaro Morata. Cette combinaison permettra par ailleurs à la Juventus de faire tomber les plus grands ; le Borussia Dortmund en huitièmes de finale, ou encore le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en demi-finale. Malheureusement pour la Juventus, la finale face au FC Barcelone sera bien plus compliqué à gérer et l’équipe Italienne s’inclinera trois buts à un.

Dans ce malheur Italien, l’on retrouve un bonheur certain, celui d’avoir retrouvé une équipe pouvant faire sensation lors des prochaines années. La confirmation ne se fera d’ailleurs pas attendre puisque la Ligue des Champions 2015-2016 nous aura montré une nouvelle force de la Juventus, le mental. Après avoir terminé second de son groupe avec une seule défaite à son compteur, le club de la Juventus tombait sur le Bayern Munich en huitièmes de finale, soit un match que beaucoup pensaient déjà perdu.

Néanmoins, et après avoir été menée sur le score de deux buts à rien, la Juventus connaîtra un élan de générosité sur le terrain et parviendra à réagir pour arracher le match nul face au champion Allemand. Bien que le match retour sur les terres Allemandes s’annonce bien moins facile avec un exploit de qualification presque irréalisable, l’on peut noter que la Juventus a réussi à confirmer sa place en Europe, grâce à de très bonnes performances en Ligue des Champions ces dernières années.