Tour d’Espagne Vuelta > Étape 13 en Direct TV + Streaming sur Internet

La Vuelta se poursuit avec la 13ème étape qui se déroulera entre les villes de Belorado et Obregón.

Le tour d’Espagne Vuelta est à suivre cet après-midi à partir de 16h00 comme tous les jours sur Eurosport. C’est la 13ème étape qui débutera aujourd’hui de la ville de Belorado jusqu’à Obregón, une étape de 188,7 km et qui s’annonce passionnante puisqu’il s’agit d’une étape qui favoriserait les échappées. On devrait donc assister à plusieurs échappées, une étape préférée des baroudeurs qui ne manqueraient d’ailleurs pas cet après-midi.

Le tour d’Espagne a jusque-là été marqué par la forte présence et dominance des cyclistes colombiens. Rappelons que le colombien Nairo Quintana a été victime d’une chute violente, lors de la 10ème étape en contre-la-montre, et que Alberto Contador porte toujours le maillot rouge en tête du classement général. La 12ème étape a été remportée par Degenkolb.

Voir tour d’Espagne Vuelta Streaming en Direct

La 13ème étape du tour d'Espagne Vuelta dont le coup d'envoi sera donné de Belorado est à suivre ce vendredi après-midi en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport. Dès 16h00, les amateurs de cyclisme pourront suivre devant leur écran télé pour regarder la 13ème étape du tour d'Espagne avec une diffusion en direct et en intégralité sur Eurosport.

Tour d’Espagne, le parcours de la 13ème étape.

