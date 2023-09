Le match de rugby France Nouvelle-Zélande en direct à la télévision sur la chaîne France 2 > Ce soir, le XV de France va tenter de faire une bonne prestation face à la Nouvelle-Zélande, dans ce qui apparaît comme un excellent entraînement pour le prochain Tournoi des VI Nations, qui approche à grands pas. Il est possible de voir le match France Nouvelle-Zélande en direct streaming sur France 2, à partir de 21 heures.

Voici un moment très important pour les joueurs de l’équipe de France de rugby. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre est loin de se montrer à l’avantage des joueurs tricolores. Car oui, en plus d’affronter la formation championne du monde où ses nombreuses qualités ne sont plus à démontrer, l’équipe de France est également réduite suite à des blessures de taille. L’on notera alors l’absence de l’ouvreur Camille Lopez, blessé au tibia (fracture) suite à un match de Championnat de France avec Clermont. Le bilan est lourd, le joueur sera indisponible pendant cinq mois. Charge alors à Guy Novès, à quelques encablures du prochain tournoi des VI Nations, de composer avec les forfaits et de repartir à zéro pour emmener le XV de France au plus haut.

Comment voir le match France Nouvelle-Zélande en direct streaming : Résultat test-match rugby, score et replay

Pour cette tournée d’automne, la France connaîtra un moment difficile et cela commence avec des Néo-Zélandais qui semblent bien intouchables. Pour le coach, l’on ne se fait pas réellement d’illusion, comme il l’avait alors confié au Parisien, le 23 octobre dernier : «C’est comme si on demandait à Christophe Lemaitre de «taper» Usain Bolt, ou aux meilleurs judokas de faire tomber Teddy Riner». Pour ce premier match, l’on préférera alors retenir la manière plutôt que le résultat final, et c’est à la France de faire son maximum pour permettre à ses supporters de rêver.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match France Nouvelle-Zélande en direct streaming, sachez que la retransmission du match se fait sur France 2, dès 21 heures ce 11 novembre. Le résultat du test-match de rugby, avec le score et le replay sont également à regarder sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

