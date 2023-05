Voir le Tour d’Italie en Direct + Video Giro Replay à la TV et sur Internet Eurosport

Regardez la retransmission du Tour d’Italie 2014 en direct TV sur Eurosport et le Giro 2014 en live streaming sur Internet. Dès maintenant et jusqu’à l’arrivée du 1er juin 2014, vous pouvez voir le Tour d’Italie 2014 avec chaque étape du Giro en direct télé. Tout au long du parcours du Tour d’Italie 2014, vous pouvez suivre le Giro en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video du Tour d’Italie 2014 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour d’Italie 2014.

La 1ère étape du Tour d'Italie 2014 est à voir en direct de Belfast (Irlande) avec un contre-la-montre par équipe sur 21 kilomètres.

Le Tour d’Italie 2014 est très ouvert. Les favoris du Giro 2014 se comptent sur plus que les doigts d’une seule main. C’est bon pour le suspense, avec un parcours du Tour d’Italie 2014 très montagneux. Au sommet du peloton, comptons les favoris à la victoire finale : Damiano Cunego (vainqueur en 2004), Ivan Basso (2006, 2010), Michele Scarponi (vainqueur sur tapis vert en 2011) et enfin Ryder Hesjedal (2012). L’absence de Vincenzo Nibali vainqueur du Giro 2013 ne sera donc pas trop remarquée. Les absents d’un Tour d’Italie ont toujours tort, surtout quand ils sont italiens. Et pourquoi pas des outsiders comme Quintana, Rodriguez, Uran, Nicolas Roche ou Cadel Evans? Il est bien loin le temps où l’imperator Armstrong avait décrété que le Giro n’était pas digne d’accueillir le top du top du peloton mondial. Et coté français, si Pierre Rolland prouvait sur le Giro qu’ils ont la capacité de gagner un Grand Tour? Il n’y a pas que le Tour de France dans la vie d’un coureur…

Tour d’Italie 2014 Parcours

Pour la 97ème édition du Giro, le Tour d’Italie 2014 offre un parcours avec 9 arrivées au sommet. Un parcours dantesque, avec notamment le col d’Ovaro et ses passages à 20%. Les organisateurs ont tout misé sur la haute montagne pour faire exploser les écarts et provoquer une course agressive. En particulier, l’étape du Monte Zoncolan pourrait bien jouer le rôle d’arbitre pour la victoire finale du Giro, à une journée de l’arrivée.

Sur le Tour d’Italie, le Colombien Nairo Quintana sera l’un des grands favoris du Giro 2014 qui va s’élancer vendredi 9 mai de Belfast, une épreuve où l’Allemand Marcel Kittel et l’Australien Cadel Evans espèrent aussi se distinguer. Durée: 01:35

Dès maintenant, vous pouvez voir chaque étape du Tour d'Italie 2014 en direct live streaming sur Internet et en direct TV sur Eurosport pendant toute la durée de la retransmission de l'étape en direct.

Pour voir l'étape en direct du Tour d'Italie 2014, branchez-vous sur Eurosport à la télévision.

N’attendez pas. Vous êtes au bon endroit pour voir et revoir le résumé du Tour d’Italie 2014 en vidéo replay streaming sur Internet. Le site Tixup est toujours présent pour aider les fans de cyclisme.