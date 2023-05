Diffusion TV match RC Lens OM en direct + vidéo buts Marseille

Diffusion TV match OM RC Lens en direct + vidéo buts Marseille > Les fans de l’OM peuvent cliquer ici pour voir la diffusion TV du match OM RC Lens en direct sur Internet et tout savoir sur la retransmission du match du jour à la télévision. Et dès la fin de la partie, retrouvez le résumé et la vidéo des buts de Marseille et Lens.

Qui dit nouvelle journée de Ligue 1, dit nouvelle occasion de prendre des points et cela, l’OM, tout comme le RC Lens le sait pertinemment. Et l’on vous recommande fortement de regarder la diffusion TV du match OM RC Lens en direct sur Canal +, ou de voir la diffusion vidéo des buts de Marseille sur internet, depuis tous vos appareils connectés au web, comme votre PC et MAC à la maison, ou votre iPhone, iPad ou Windows Phone à l’extérieur. Leader du championnat, l’OM de Marseille doit désormais faire très attention à ne pas voir les poursuivants revenir à grandes enjambées ; la faute à un dernier match de Ligue 1 totalement raté pour l’OM. Alors que l’on restait sur une très belle série de huit victoires consécutives, la sortie au Stade Gerland de Lyon ne s’est pas passée dans les meilleures conditions et l’on a vécu un dur moment pour les hommes de Marcelo Bielsa.

Incapable de concrétiser les trop nombreuses occasions, l’OM de Marseille n’aura rien pu faire face au réalisme de la seule vraie action de l’OL, ou l’on aura vu Yoann Gourcuff délivrer les siens à la 65e minute. Essoufflé et à bout de forces, l’OM de Marseille n’aura jamais réussi à revenir au score et aura presque concédé un deuxième but dans le temps additionnel du match ; à cela s’ajoute un nouveau revers, mercredi, en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Alors en déplacement à Rennes, l’OM a bien réussi à ouvrir la marque dès la 20e minute, mais se sera montré trop tendre défensivement, se voyant encaisser deux buts sur coup de pied arrêté ; vaincu dans les ultimes secondes du match, l’OM est en plein cauchemar et il faut rebondir rapidement sous peine de voir une troisième défaite consécutive se dessiner.

En face, le RC Lens se présente après être sorti victorieux de son match face à Toulouse et après avoir mis fin à une série noire de revers, cependant, l’on reste aussi sur une défaite en Coupe de la Ligue ; deux à zéro contre la modeste équipe de Créteil. Ce match OM RC Lens sonne le retour aux affaires d’une formation, tandis que l’autre commence à voir ses espoirs et ses objectifs qui s’amenuisent. Sachez que vous pouvez regarder la diffusion TV du match OM RC Lens en direct, dès 21 heures, ce dimanche 2 novembre au soir.

