La brosse à dents n’est pas aussi propre que vous ne l’imaginez

En lisant la nouvelle étude scientifique anglaise, vous ne regarderez plus jamais votre brosse à dents de la même façon!

Une nouvelle étude anglaise va venir chambouler votre vision du rapport entre brosse à dents et propreté. En effet, il paraît que la brosse à dents pourrait contenir 10 millions de bactéries!

Vous vous demandez sûrement comment une brosse à dents pourrait contenir autant de bactéries alors qu’elle est en contact qu’avec le tube du dentifrice ou la bouche. Il s’avère que la brosse à dents peut être contaminée par plusieurs éléments comme les bactéries de la bouche, des poils des autres brosses, les bactéries contenues dans les éclaboussures d’eau du robinet, du tube du dentifrice ou encore par celles projetées par la chasse d’eau des toilettes.

Sachez que si vous envisagez de recourir à un étui pour protéger votre brosse alors vous vous trompez car l’étui favorise la multiplication des bactéries dans la brosse à dents en ne la laissant pas sécher.

Les chercheurs de l’Université de Manchester qui ont mené cette étude conseillent alors d’utiliser des dentifrices à base de triclosan et d’éviter de mettre la brosse à dents contre le tube du dentifrice. Ils recommandent également de nettoyer et désinfecter la brosse à dents et surtout de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse (Si vos toilettes se trouvent dans la salle de bain).