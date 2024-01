Les pommes changent de goût à cause du réchauffement climatique.

Les pommes n’ont plus tout à fait le même goût. Ce dernier n’est plus ce qu’on connaissait il y a quelques années. La faute au réchauffement climatique selon une étude japonaise.

Des chercheurs japonais viennent de publier une étude, relayée dans la revue Scientic Reports, qui selon elle le réchauffement climatique a une influence considérable sur le goût des pommes.

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques japonais ont focalisé leurs recherches sur deux variétés de pommes : la Fuji et la Tsugaru. Ces variétés existent au Japon depuis les années 70. Suite à cette expérience, les résultats sont les suivants : les pommes sont plus sucrées et moins fermes. Certe ses changements ne sont décelables à la dégustation, mais le faite est là !!

La principale cause de ce changement de goût, avancés par les chercheurs japonais, est le réchauffement climatique. L’augmentation de la température au fil des années, a modifié la floraison des pommiers.

L’étude affirme que les pommes qui ont été soumises au réchauffement climatique sont moins acides qu’auparavant et deviennent alors plus sucrées.

