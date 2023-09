L’émission Politique en direct à la TV sur France 2 avec Jean-Luc Mélenchon > Ce soir, l’émission phare de la chaîne France 2, L’émission Politique, fait son grand retour. Pour l’occasion, l’on retrouve deux invités de taille, Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe. L’émission Politique est à voir en direct sur France 2, à partir de 21 heures.

Place à la rentrée de l’émission politique sur la chaîne France 2, qui reprend du service après un été très chargé, notamment à cause des élections Présidentielles. Premier changement que l’on constate, la différence de format de l’émission, suite aux départs de David Pujadas, Karim Rissouli et Charline Vanhoenacker. Désormais, Léa Salamé est seule aux commandes et à la présentation de l’émission, et cette dernière se décline en deux parties. Comme à l’accoutumer, la personnalité invitée devra débattre avec Léa Salamé de l’actualité, mais également avec François Lenglet ; toujours en charge de l’économie, et Nathalie Saint-Cricq.

L’émission Politique avec Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe en direct sur France 2 : Voir le replay sur France Télévisions

Nathalie Saint-Cricq viendra d’ailleurs inaugurer une nouvelle séquence, le « fact-checking » avec un droit de relance, tandis qu’en fin d’émission, Jean-Baptiste Marteau fera le bilan de l’émission en s’appuyant sur les réseaux sociaux. Pour cette première émission de l’émission politique sur France 2, l’on retrouve le Premier ministre Édouard Philippe, qui fera face à Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) lors de certains passages.

L’émission Politique avec Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe en direct sur France 2, dès 21 heures. Vous pouvez voir le replay de l’émission en vidéo streaming sur France Télévisions.

J’aime ça : J’aime chargement…