Islande, Malte ou les Canaries : des destinations de rêve pour cet hiver

Depuis quelques années, de plus en plus de Français décident en partir en vacances hors saison. En effet, depuis 1979, la part de Français évitant de partir en été ne fait qu’augmenter. Cette décision est motivée d’une part par le coût des vacances, plus abordable durant certaines périodes, mais aussi par le confort. Hors saison, le nombre de touristes est moindre ce qui permet de mieux profiter de son séjour.

Voici quelques astuces et conseils pour trouver les meilleures opportunités.

Qatar : la destination à éviter cet hiver

Cela ne vous a sûrement pas échappé, l’édition 2023 de la Coupe du monde de football aura lieu cet hiver au Qatar. Si ces dernières années, le golfe Persique est très prisé des touristes européens, il est peut-être plus sage de ne pas s’y rendre cet hiver. En effet, même si les autorités qataries disent avoir prévu assez d’hébergements, elles recommandent tout de même à certains supporters de se diriger vers Dubaï.

Si vous êtes un amateur de foot n’ayant pas été tiré au sort lors de l’acquisition de places, n’espérez pas vous rendre au Qatar pour profiter de l’ambiance du championnat car, durant la période de la Coupe, le pays exige la présentation d’une place lors de l’entrée sur son territoire.

Vous pourrez donc suivre les matchs depuis la télévision nationale ou, si vous partez en vacances à l’étranger, via des plateformes de streaming sportif.

Des petits lieux de paradis

Si 8,6 % des Français partent en montagne tous les hivers, d’autres privilégient des destinations plus originales.

Vacances ne riment pas forcément avec soleil et bronzette. Vous pourrez donc envisager un voyage dans les pays nordiques tels que l’Islande ou la Finlande pour admirer des aurores boréales.

Pour profiter pleinement de ce type d’expérience, vous trouverez des hébergements pittoresques dans des petites cabanes spa qui vous permettront de vous déconnecter totalement de la réalité le temps d’une escapade. Préparez-vous cependant à voyager lourd, car les pulls et autres vêtements chauds prennent de la place dans la valise.

Si vous préférez tout de même bronzer, direction l’hémisphère sud.

Pour ne pas partir trop loin, rendez-vous à l’île de Malte où les températures ne descendent pas en dessous de 12 degrés l’hiver. Evitez cependant les mois de janvier et février qui sont les deux mois les plus froids de l’année. Vous pourrez y faire la fête et profiter de l’air marin, même si les averses restent assez fréquences jusque mi-mars.

Les îles Canaries sont elles aussi attrayantes. Leur climat agréable toute l’année s’allie à leurs sites naturels uniques et leurs lieux de détente pour offrir une expérience hivernale haut de gamme.

Vous l’aurez compris, cet hiver sera rythmé par les matchs des Bleus et quoi de mieux pour évacuer la pression d’entre deux matchs qu’une escapade loin de chez-vous ? Prenez le temps d’analyser vos options mais ne tardez pas trop, les bons plans partent vite !

