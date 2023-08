Bourse: les Marchés européens cabossés par la situation en Ukraine

Les principaux marchés boursiers européens ont reculé mardi en raison des craintes sur la situation de plus en plus inquiétante en Ukraine et la faiblesse de la confiance des investisseurs dans la zone euro, ont indiqué des courtiers.

Approchant midi, le FTSE 100 de Londres a chuté de 0,23 pour cent à 6,551.91 points, la DAX 30 de Francfort a perdu 0,57 pour cent à 9,128.29 points et le CAC 40 de Paris a infirmé 0,13 pour cent à 4,267.16 par rapport à la clôture de lundi.

L’euro a chuté à 1,3909 $ tandis qu’il était de 1,3931 $ lundi soir à New York.

C’était un jour de négociation assez agitée avec des investisseurs gardant naturellement un œil sur l’escalade des sanctions entre les Etats-Unis, l’UE et la Russie sur la Crimée « , a déclaré l’analyste Joshua Raymond de City Index.

« En ce moment, je ne pense pas que les investisseurs voient les sanctions comme étant trop gênante mais il est clair qu’une escalade importante va commencer à avoir un impact sur l’appétit pour le risque. »

Les sanctions des États-Unis et de l’Union européenne ont visé lundi le cercle interne du président russe Vladimir Poutine, un jour après que la Crimée a voté massivement pour se rattacher à la Russie.

Les gouvernements occidentaux ont dit qu’ils allaient geler les avoirs des principaux collaborateurs et les législateurs présidentiels russes et cibler les leaders «séparatistes» de la Crimée ainsi que l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch qui a été évincé.

Et le président Barack Obama a averti de nouvelles mesures si Moscou continue d’intervenir.

