On dit que l’heure c’est l’heure et qu’après l’heure ce n’est plus l’heure, alors que peu-t-on dire d’avant l’heure ?! En effet, c’est le cas des soldes qui débutent avant l’heure alors qu’ils devaient commencer mercredi. Il semble que les commerçants sont assez pressés de voir leurs magasins chamboulés par les clients.

Les soldes d’hiver, dans toute la France, débutent officiellement ce mercredi durant cinq semaines, mais réellement les soldes ont déjà débutés dans plusieurs magasins.

Les commerçants jugent que ce phénomène de « soldes avant les soldes » dans cette période de crise est assez nécessaire. Pour eux, rallongé la période de solde permet d’augmenter les chances d’écouler les stocks et de se faire plus de gains.

Daniel Wertel, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin explique même que les commerçants se bousculent pour attirer les clients en étant le premier a affiché les bonnes affaires.

La crise a entraîné un pouvoir d’achat plus faible, du côté des commerçants les chiffres d’affaires sont de plus en plus bas et c’est encore plus alarmant du côté des indépendants.

Pour faire face à ces problèmes, ces derniers tentent via les remises de stimuler les ventes. En créant de « bonnes affaires », les vendeurs attirent les clients qui sont plus disposés à acheter les produits à un prix plus faible. En somme, « les soldes avant les soldes » profitent à tous !!

