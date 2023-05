L’Espérance Sportive de Tunis : leader sur tous les plans

L’Espérance de Tunis termine sa saison en apothéose en remportant ce soir la Ligue des champions arabes 2008-2009 après avoir réalisé un match nul un but partout face au Widad AC en finale retour. Les buts ont été marqués par Abdessamad (66′ s.pen.) pour le WAC et par Darragi (89′ s.pen.) pour l’EST. Rappelons qu’au match aller, disputé il y a deux semaines à Casablanca, l’EST s’était imposée par un but à zéro.

Signalons que le WAC a terminé la rencontre à neuf après l’exclusion de deux de ses joueurs, que l’EST a également terminé à dix après l’exclusion de Korbi et qu’Eneramo a raté un penalty à la 15eme minute.

L’EST réalise une année 2009 exceptionnelle (90eme anniversaire) en remportant trois titres : la Coupe nord-africaine des clubs vainqueurs de coupe, le Championnat de Tunisie et la Ligue des champions arabes.

Formation de l’EST : Kasraoui(c), Bokungu, Chammam, Z. Derbali, Abdi, Z. Souissi, Korbi, Msakni (Bou Azzi 78′), Darragi, Bienvenu et Eneramo.

Avertissements : Chammam, Z. Derbali, Korbi et Bokungu.

Exclusion : Korbi (90’+7′).