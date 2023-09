Apple détrône Coca-Cola

Coca-Cola a perdu son titre de meilleure marque mondiale, selon une enquête étroitement surveillée. Cette enquête a déclaré lundi, Coca-Cola a été détrôné par l’emblématique fabricant d’iPhone et d’iPad « Apple ».

C’est la première fois que la boisson gazeuse perd la première place sur le «meilleur rapport mondial de la marque », un classement créé en 2000 par Interbrand de conseil en marketing, une unité du conglomérat publicitaire Omnicom.

« De temps en temps, une société change nos vies, pas seulement avec ses produits, mais avec sa philosophie « , a déclaré Jez Frampton, le chef de la direction d’Interbrand.

« C’est pourquoi, après que Coca-Cola a passé 13 ans au top du classement, voila que Apple se classe désormais n ° 1, a t-il dit.

En fait, Coca-Cola a perdu deux places, également face à Google, le moteur de recherche, qui arrive en deuxième position.

Apple a toujours été sur la liste, en commençant par # 36 en 2000, mais a lentement gravi les échelons.

Mais Interbrand a averti que Apple a besoin de garder un œil attentif sur son rival Samsung (n ° 9), en particulier sur le marché des smartphones cruciale.

« Pour maintenir sa position de numéro un pour l’année prochaine, Apple devra ralentir l’élan sur le marché mobile de son rival Samsung et de ne jamais perdre de vue ce qui a fait la notoriété de Apple :« Think different »,selon les affirmations de Jez Frampton.

n ° 1 Apple, n ° 2 Google et n ° 3 Coca-Cola.

J’aime ça : J’aime chargement…