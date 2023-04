Un policier ivre fonce dans son poste de police

Cette scène super marrante se déroule aux Etats-Unis dans la ville Parma Heights, le Sergent Jeff Krepina s’est retrouvé dans le mur de son poste de police au volant de son véhicule. Cela peut paraitre incroyable et surtout stupéfiant qu’un tel accident se produise mais après analyse et test d’alcoolémie, le policier a été contrôlé avec plus de deux fois la quantité légale autorisée dans le sang. Tout cela s’est passé à cause d’une soirée arrosée dans un bar, l’agent de police a bu plusieurs verres avant de prendre quelques médicaments pour dormir. Malheureusement le réveil fût difficile et après avoir eu des nausées et des vomissements dans son véhicule et sur ses vêtements, le policier a finit tout droit dans son poste de police.

On imagine la scène vraiment embarrassante pour ce policier lorsqu’il s’est fait cueillir par ses collègues en uniforme.