Final Fantasy XV dévoile sa date de sortie et offre une démo technique > ENFIN ! Après de longues années d’attente et de passages mouvementés dans son développement, Final Fantasy XV s’est désormais trouvé une date de sortie, qui se veut mondiale.

Cela fait bien longtemps que l’on attendait de découvrir de nouvelles informations et des images de ce qui se doit d’apparaître comme la nouvelle référence de la licence de Square Enix. Le rêve de beaucoup est finalement devenu une réalité lorsque le développeur effectua une conférence de presse en mars 2016.

Avant celle-ci, l’on pouvait déjà découvrir une démo de ce que devait être FF XV ; cette dernière était offerte en bonus avec le jeu-vidéo Final Fantasy Type-O HD sortit un an plus tôt, mais tous n’ont pas pu découvrir le nouveau monde de Final Fantasy XV, un monde gigantesque et très enivrant, que se soit par manque de temps, d’argent ou simplement d’envie.

Qu’à cela ne tienne, la conférence de Square Enix a permis de surprendre le public en proposant ; dès la fin de cette dernière, une nouvelle démo de FF XV, disponible sur le store des consoles de salon que sont la Xbox One et la PlayStation 4.

Final Fantasy XV dévoile sa date de sortie et offre une démo technique

Avant cela, de nouvelles informations ont filtré sur Final Fantasy XV, dont cette très attendue date de sortie ; dix ans de développement sont passés et il était temps de mettre une croix sur le calendrier pour ne manquer ce chapitre sous aucun prétexte.

Cette fois, c’est bel et bien définitif, Final Fantasy XV débarquera le 30 septembre 2016, conjointement sur tous les territoires du globe ; outre cette belle annonce, l’euphorie ne s’arrête pas là puisque l’on apprenait encore que FF XV serait entièrement doublé en Français, ce qui s’imposerait presque comme un miracle ; si, toutefois, le doublage dans la langue de Molière venait à enlever le charme du soft, le Japonais et l’Anglais sous-titré en Français serait bien disponible dans le jeu vendu en territoire Français ; un excellent point.

Toujours dans la conférence pour Final Fantasy XV, l’on apprenait les ambitions des développeurs, puisque ces derniers espèrent bien atteindre les dix millions d’unités vendues ; dans toute l’histoire, atteindre un tel chiffre semble irréel puisque seul Final Fantasy VII y est parvenu, mais l’attente et l’engouement autour du soft est tel, que cela n’est désormais plus une utopie. De plus, avec le parc de consoles installées à travers le globe et avec l’aura que dégage Sony en Asie, il ne fait nul doute que Final Fantasy XV parvienne à se mettre à avant, d’autant qu’il se veut le jeu le plus complet et le plus poussé de la licence tout entière.

Enfin, suite à la conférence de Square Enix, une nouvelle démo technique du soft est apparu sur le store en ligne des consoles de salon. Ici, l’occasion est parfaite de surfer sur l’euphorie collective et les joueurs n’ayant pu se faire une première idée il y a un an vont pouvoir le faire maintenant. Attention toutefois, puisque la démo ne propose pas une nouvelle portion du jeu final, mais une sorte de préquelle mettant en avant le moteur physique de Final Fantasy XV et le héros étant encore un enfant. Si la démo divise les joueurs dans son contenu, elle parvient tout de même à donner une envie certaine de parcourir les plaines de Final Fantasy XV, dès cette fin d’année.