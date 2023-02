Les 27 meilleurs films de Bruce Willis

Ceux qui espéraient que American Siege, le dernier film de Bruce Willis sorti en VOD, marquerait le début d’une renaissance de Bruce tant attendue, devront attendre. Il s’agit d’un énième film de genre oubliable, qui est la marque de fabrique de Bruce Willis depuis 2011. Il en a sorti huit rien qu’en 2021, un exploit que les Razzie Awards ont noté avec sa nouvelle catégorie, Pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021. Une bonne réplique de Bruce par-ci, une performance de soutien remarquable par-là, et un certain casting WTF (voir : Shannon Doherty en tant que général dans La Forteresse) en font des divertissements utiles, mais à chaque fois, les sommets de carrière de Die Hard et du Sixième Sens ne sont que des souvenirs de plus en plus flous.

La plupart de ses films récents se distinguent par l’ingéniosité des producteurs à cacher que Bruce n’était disponible que pour un temps limité (un jour seulement dans plusieurs cas) et à lui faire gagner environ 10 minutes de temps d’écran par film. À ce stade, les films de Bruce Willis sont presque devenus leur propre genre en eux-mêmes. Vous les reconnaîtrez à leurs titres génériques et à l’utilisation judicieuse de l’acteur, dont le temps d’écran total dans chacun d’eux dépasse rarement les 15 minutes. Mais Bruce fait venir des gens dans les salles de cinéma et attire les viewers sur les sites de vidéo en ligne, il est donc normal de retrouver son nom bien en vue dans les bandes-annonces et sur les affiches de ses films.

Alors bien sûr, les critiques ont tendance à être cinglantes, sournoises et narquoises, du type : « Pourquoi l’une des plus grandes vedettes d’action du monde continue-t-elle de jouer dans ce genre de films ? » Mais pourquoi demander pourquoi ? Faisons simple : si vous aimez Bruce et vous avez 90 minutes à tuer : notre classement ci-dessous vous donne une liste des films qui donneront une vraie valeur ajoutée à votre « Willis » traditionnel.

Comme dans Apex récemment, on pourrait dire de Bruce : « Il a été quelque chose de grand, mais il est au bout du rouleau maintenant ».

27. La Proie (2021)

Bruce est un pur accessoire dans ce film de Randall Emmett. Ses moins de huit minutes de temps d’écran sont consacrées à des répliques génériques (« Ça va mal se passer ») et à quelques scènes de diner à deux avec Megan Fox qui crient : « Nous n’avons Bruce que pour la journée ». Fox, cependant, porte ses scènes en tant qu’agent du FBI véreux dont l’enquête sur le trafic sexuel se confond avec la recherche d’un tueur en série. L’unique et fugace point lumineux est Welker White, un vétéran de Scorsese (Goodfellas, The Irishman), dans un travail de caractère vivifiant dans le rôle de la mère d’une des filles disparues. Mais l’ouverture est incroyable : le narrateur parle de prédateurs et de proies et déclare : « Les humains sont les seules créatures sur Terre à avoir le choix ».

26. Air Strike (2018)

Un titre alternatif pour ce film de propagande chinoise de la Seconde Guerre mondiale est Le bombardement ou Les sentinelles du Pacifique. Ici Bruce Willis joue son traditionnel rôle à la « John Wayne » : un conseiller militaire, le colonel Jack Johnson, qui entraîne les aviateurs chinois à se battre pour affronter les forces japonaises supérieures. À la 54e minute, Willis offre à son escadron un toast avant le raid : « Mon père était lui aussi un soldat. Voici sa montre. Il disait que si quelque chose lui arrivait, il devrait la donner à son fils, et il l’a fait. C’est sa montre. » Je sais ; Pulp Fiction, pas vrai ? Si Bruce Willis a réellement fait une imitation de Christopher Walken dans un film de propagande chinoise, alors il est vraiment, comme le décrit anachroniquement l’un des aviateurs chinois, un dur à cuire.

25. Out of Death (2021)

À peine Jamie King s’aventure-t-elle dans les bois pour disperser les cendres de son défunt père qu’elle est témoin du meurtre de son partenaire par un officier véreux. Bruce, un flic de 35 ans d’expérience, est également venu dans ce coin des bois après la mort de sa femme pour retrouver un peu de paix et de tranquillité. Ici, Bruce n’a vraiment pas l’air d’en avoir quelque chose à foutre. Ses lectures de texte sont troublantes et sa disponibilité d’une journée a nécessité l’utilisation ingénieuse de doublures (les plans de son personnage courant dans les bois, vu seulement à partir de la taille, sont très révélateurs). Mais sincèrement, que pensez-vous de ce titre ?

24. Représaille (2018)

Frank Grillo incarne un banquier de Cincinnati qui demande l’aide de son voisin, un ancien flic (Bruce), pour arrêter le psychopathe qui braque ses agences bancaires. Il semblerait que les scènes de Bruce aient été filmées en une journée. Peu importe, quelque chose ne va pas quand Bruce Willis n’est pas convaincant en tant que flic. Johnathon Schaech, dans le rôle du braqueur de banque brutal, est peut-être plus connu pour That Thing You Do ! Comme Willis, apparaître dans ces films est maintenant ce qu’il fait. Il est dans cinq d’entre eux.

23. Hard Kill (2020)

Si vous êtes un terroriste qui insiste pour se faire appeler « le Pardonneur », mais qui doit également expliquer ce nom à vos adversaires confus, vous devriez envisager de vous trouver un nouveau surnom. Le Pardonneur a mis la main sur le vaguement nommé Projet 725, qui a été développé par la société high-tech de Bruce. Si l’appareil tombe entre de mauvaises mains, bla bla bla… Vous imaginez la suite ! Jesse Metcalfe joue le rôle d’un mercenaire qui a un passé avec « le révolutionnaire terroriste qui a fait régner l’enfer dans le monde entier ». Le Donovan Chalmers de Willis a droit à une scène émouvante avec sa fille, qui – on ne sait pas trop pourquoi – a remis le dispositif au Pardoner et a été faite prisonnière avec son père. Mais Bruce n’a pas le droit de jouer les héros de la mouche du coche. Il y a des films plus génériques et moins distingués sur cette liste, mais pour ce seul fait, il reçoit ce classement bas par principe.

22. Vice (2015)

Bruce est le seigneur d’un endroit appelé Vice, « un paradis utopique où vous pouvez avoir ou faire tout ce que vous voulez » sans lois, règles ou conséquences. Il s’agit donc de Westworld, un centre de villégiature exclusif et élitiste peuplé de femmes « artificielles » qui ressemblent à des humains et agissent comme eux, et qui sont censées « avoir de vraies émotions ». Un Thomas Jane à l’allure grincheuse incarne un flic qui pense que Vice désensibilise les clients pour qu’ils commettent des crimes dans le monde réel. Ambyr Childers joue le rôle d’un robot défectueux qui devient conscient de lui-même et disparaît du réseau, ce qui donne à Jane l’impulsion nécessaire pour faire tomber Bruce, qui a des relations privilégiées et dont une grande partie du temps d’écran est consacrée à la vérification des écrans de Vice pour s’assurer que les clients ne sont pas massacrés.

21. Extraction (2015)

Ce film commence de manière prometteuse avec une scène forte de Bruce dans laquelle son agent de la CIA sous couverture retourne la situation contre ses interrogateurs. Puis il disparaît pratiquement jusqu’à la fin du film, tandis que son fils (Kellan Lutz), qui fait également partie de l’entreprise, se rebelle lorsque son père est kidnappé et demande une rançon. Le MacGuffin est une chose appelée Condor, « le hack ultime », que les méchants veulent, ou ont, ou quelque chose comme ça. Comme Bruce le dit dans Marauders – un autre de ces films, mais meilleur – je demanderais si j’en avais quelque chose à foutre.

20. First Kill (2017)

Hayden Christensen, dans un film très, très éloigné de l’univers de Star Wars, joue le rôle d’un père qui ramène son jeune fils brutalisé dans sa ville natale pour la première partie de chasse du garçon. Bruce joue le rôle du chef de la police locale, un ami de son défunt père, décédé dans un accident tragique. Si vous sentez l’odeur du rat, vous ne serez pas surpris par ce qui se passe.

19. Survivre à la nuit (2020)

Deux frères, animés par une dynamique « Hell or High Water », prennent en otage un médecin en disgrâce et sa famille et le forcent à opérer l’un des frères qui a été abattu lors d’un braquage qui a mal tourné. Bruce joue le rôle du père du médecin, un flic à la retraite. « Tu étais le grand chien de la ville », le frère le plus déséquilibré le nargue, dans l’une des répliques les plus mémorables du film. Un mot encore sur la société par actions Emmett/Furla Oasis Films qui est à l’origine de tant de ces films : Tyler Jon Olson, le frère blessé, joue dans dix de ces films ; Lydia Hull, la femme du médecin, dans six. Après avoir tourné quelques-uns de ces films, il devient amusant de les repérer comme s’il s’agissait d’acteurs célèbres.

18. Cosmic Sin (2021)

En l’an 2524 (qui n’a pas la même saveur que le one-hit wonder de 1969), nous ne sommes peut-être pas seuls dans l’univers. Bruce incarne un ancien général en disgrâce, James Ford (comme dans « Attrapez-moi James Ford »), qui est recruté pour éliminer une race d’extraterrestres zombies. Il est recruté pour éliminer une race d’extraterrestres ressemblant à des zombies. Les idées nobles (« Vous voulez la paix, débarrassez-vous de la guerre ») sont transposées sur Terre avec de l’action et une badasserie macho dignes d’un jeu vidéo. Filmée en neuf jours avant l’arrêt de Covid, cette production précipitée trouve quelques moyens ingénieux de masquer la disponibilité limitée de Bruce. Son personnage est souvent vu de dos, ou son visage est masqué par des personnages de premier plan, signes internationaux d’une doublure. Il y a des clins d’œil un peu trop explicites au nouveau statut de Bruce en tant que roi de la demande. « Il était une fois, tu étais un grand méchant fils de pute », lui dit-on au début du film, juste avant qu’il ne frappe le type pour montrer qu’il a toujours la pêche.

17. Acts of Violence (2018)

Des trafiquants de sexe choisissent la mauvaise femme à kidnapper lorsque son futur beau-frère (Cole Hauser), un vétéran à la psyché défaillante, enrôle ses deux frères pour l’aider à la retrouver. Bruce est relégué à l’arrière-plan dans le rôle du flic fatigué, avec une bouteille de Jim Beam dans le tiroir du haut de son bureau. Longtemps frustré dans ses tentatives, conformes aux règles, de faire tomber le roi du trafic, il laisse les frères agir comme des justiciers. La fin laisse Bruce libre d’administrer sa propre justice, mais c’est trop peu, trop tard pour racheter le film.

16. Braqueurs (2011)

C’est la situation de Italian Job quand l’un des trois voleurs (Ryan Phillippe !) décide de tuer ses deux partenaires du crime et de s’emparer de 5 millions de dollars en diamants. Dans Braqueurs ou Setup, 50Cent (en personne !!!) joue le rôle de Sonny, qui survit à la trahison et est déterminé à se venger. Les diamants appartiennent au chef de la mafia, Bruce, « l’enculé le plus impitoyable et le plus froid que vous ayez jamais rencontré ». Bruce a droit à une ou deux bonnes répliques (« Chaque putain de chose que je dis est juste »), mais un tueur à gages joué par Shaun Toub vole la vedette : « Vous nous avez pris quelque chose… et je suis le gars qu’ils ont choisi pour le récupérer. »

15. Etat de Choc – Trauma Center (2019)

Nicky Whelan incarne Madison, que Bruce – vous l’avez deviné, un flic – installe dans le service d’isolement d’un hôpital en sous-effectif incroyable après avoir été témoin d’un meurtre. La débrouillarde Madison suscite notre intérêt, mais Bruce est commodément absent dans l’action. Les fans de Moonlighting pourront ressentir un frisson de nostalgie quand, à un moment donné, il l’appellera « Maddie ». Steve Guttenberg fait une apparition dans le rôle de son médecin, car pourquoi pas ?

14. Survivre (2020)

Bruce, en tant que flic vétéran blessé lors d’une saisie de drogue ratée, passe une grande partie de ce film – vous l’aurez deviné – attaché à une chaise. Il ne faut pas confondre ce film avec Survivre à la nuit, dans lequel il joue le rôle d’un vétéran de la police attaché à une chaise, et qui met également en vedette Chad Michal Murray. Dans ce dernier, Chad est un vétéran du Vietnam dévasté par la mort tragique de sa femme et de sa fille, et dont la maison dans les bois est assiégée par des voyous trafiquants de drogue.

13. Assassinat d’un président (2008)

« Oublie ça, Funke. C’est le lycée. » Un lycéen en deuxième année de lycée et aspirant journaliste tente de faire fructifier une histoire chaude sur des SAT volés pour être admis à Northwestern. C’est le film le plus apprécié de la liste, mais malgré une campagne sur les médias sociaux, la faillite du distributeur original a tué toute chance de sortie en salle. En tant que film noir sur le lycée, Brick était le premier et bien meilleur, mais Bruce est clairement énergique en essayant de retrouver une partie de sa crédibilité indépendante de Sundance dans le rôle du vétéran déséquilibré de la Tempête du désert devenu principal, qui réprimande à un moment donné un élève en retard : « Dois-je venir au club de strip-tease où tu travailles et t’arracher la bite de la bouche ? »

12. 10 Minutes Gone (2019)

Un casse méticuleusement planifié tourne mal et Michael Chiklis doit comprendre qui a tué son frère, s’est enfui avec le butin, et pourquoi il ne peut pas rendre compte de dix minutes après une embuscade qui l’a laissé inconscient. C’est la quintessence du film de Bruce VOD : Ses scènes se déroulent pour la plupart dans une seule pièce, et dans plusieurs d’entre elles, il ne fait que parler au téléphone. Lydia Hull tient son rôle le plus spectaculaire dans le rôle de l’exécuteur glacial de Bruce, semblable à Terminator. Elle réussit habilement ce que tous les méchants de série B s’efforcent de faire : une explosion au ralenti.

11. American Siege (2022)

Dix ans se sont écoulés depuis la disparition de Brigit Baker. Son ancien petit ami est libéré de prison et se lie immédiatement avec les frères et sœurs de la jeune femme. Ils se rendent au domicile du pharmacien local avec lequel Brigit a été vue pour la dernière fois afin de découvrir ce qui lui est arrivé. Le sort de Brigit n’est pas aussi mystérieux que la raison pour laquelle le pharmacien a des gardes armés à sa maison et une porte lourdement fortifiée qui protège ce qui se trouve dans le sous-sol. Les choses se gâtent à partir de là. Anna Hindman, dans le rôle de la sœur aigrie de Brigit, s’en sort bien. Les cigarettes, se moque-t-elle, « ne seront pas ce qui me tuera ». Et Bruce ? C’est le shérif, un « déshonneur épuisé et usé de cette ville », le laquais d’un puissant homme d’affaires qui mène la barque et veut que Bruce « neutralise » cette situation de plus en plus suspecte. Ce n’est pas le meilleur look pour Bruce. Son temps d’écran abrégé le limite à rester debout à l’extérieur de la maison. À un moment donné, quelqu’un encourage Bruce à « au moins faire semblant d’en avoir quelque chose à foutre ». Il aurait probablement dû écouter.

10. Le Prince (2014)

À l’âge d’or du direct to video, des producteurs entreprenants prenaient un film populaire en salle et mettaient en VHS une contrefaçon portant le même titre, afin de tromper un public peu averti en matière de cinéma. Cette contrefaçon de Taken se serait probablement appelée Took. Jason Patric joue le rôle d’une ancienne figure de la pègre dont les compétences incluent l’explosion d’une voiture dans laquelle se trouvaient la femme et la fille de Bruce, un patron du crime local. Ainsi, lorsque Jason part à la recherche de sa fille disparue et mal en point, Bruce est déterminé à la retrouver en premier. Au bout d’une heure environ, John Cusack apparaît comme un allié de Jason. Cela permet de faire une pause agréable entre la question « Que fait Bruce Willis dans ce film ? » et la question « Que fait John Cusack dans ce film ? ».

9. L’impasse (2021)

Imaginons comment le pitch du film a été fait à Bruce : « C’est Die Hard dans une centrale hydroélectrique, mais vous jouez Hans Gruber. » Ron Whitlock, de Bruce, a une plainte légitime : la police dissimule un raid bâclé qui a coûté la vie à l’un de ses fils et envoyé l’autre en prison. Mais son plan pour que justice soit faite est farfelu : il engage des mercenaires pour s’emparer d’une centrale hydroélectrique (le jour où les écoliers font une visite guidée, n’est-ce pas ?) et menace d’inonder la ville si les officiers ne font pas amende honorable. Le singe dans la clé est Mack Carr (Patrick Muldoon), ancien des services de l’armée, et actuellement soudeur au barrage où travaille son ex-femme. Ce qui signifie que Bruce peut grogner des ordres comme « Apportez-moi le soudeur ». (Je peux seulement espérer qu’à un moment donné, ce film a été intitulé The Welder). Kelcey Rose se distingue dans le rôle d’une femme enceinte terrifiée qui tient tête à Bruce dans un échange bizarre. « Vous avez une école maternelle ? », demande-t-il après avoir remarqué son ventre de bébé. « Eh bien, vous devez vous y mettre. »

8. Marauders (2016)

Un thriller de braquage de banque inutilement compliqué (il suffit de dire que « quelque chose est sale ») est racheté par un casting plus fort que d’habitude pour ces films, y compris un solide Christopher Meloni dans le rôle d’un agent du FBI qui enquête sur le vol de 3 millions de dollars du magnat de la banque Bruce, Dave Bautista dans le rôle de son acolyte, et Adrian Grenier dans le rôle d’un nouveau membre de l’équipe. Schaech obtient son rôle le plus dramatique dans ces films, celui d’un flic compromis dont la femme est atteinte d’un cancer. L’un des moments les plus étranges de Bruce est son curieux monologue centré sur l’araignée qui rampe sur la fenêtre de son gratte-ciel sous la pluie.

7. Breach (2021)

Nous sommes en 2242 et un fléau a anéanti une grande partie de la planète. Les survivants embarquent dans une navette pour la Nouvelle Terre. Pendant que 300 000 d’entre eux font une cryo-sieste, Willis et son équipe de gardiens vaquent à leurs occupations jusqu’à ce qu’un parasite infecte les membres de l’équipage et provoque un siège de zombies. Des valeurs de production plus élevées et un Willis apparemment plus engagé font de ce remaniement d’Alien/The Thing un coup d’avance sur les autres remaniements d’Alien/The Thing. Willis montre des signes de son arrogance et de son sourire caractéristique, comme lorsqu’il donne au nouveau des conseils sur la façon de gérer un décollage : « Dégage de mon siège ». Mais plus tard, dans l’un des moments les plus calmes du film, il remarque : « Je suis bon pour échouer », ce qui est bien trop autoréférentiel pour être confortable.

6. Apex (2021)

Dans ce remake de Most Dangerous Game, Bruce est la proie de six riches chasseurs. Une hôtesse en hologramme (ai-je précisé que l’action se déroule dans le futur ?) les informe que Bruce est peut-être la plus grande proie qu’ils aient jamais rencontrée. « Il a enfreint des lois auxquelles ils n’avaient pas pensé », déclare-t-elle. « Pardonnez mon français, mais cet homme est un enfoiré. » On aimerait bien ; on le voit surtout échapper à ses poursuivants dans les bois et les regarder se retourner les uns contre les autres. Neal McDonough est l’adversaire le plus redoutable de Bruce, un psychopathe qui se considère comme « le summum de l’homme civilisé ». Bruce rit : « Tu es un idiot. » Pas exactement « Yippe-kay-yay » mais on le prend.

5. Fortress (2021)

Le fils séparé de Bruce (Jesse Metcalf) rend visite à son père pour la première fois en trois ans. Il découvre que son père vit dans une soi-disant communauté de retraités qui est étrangement bien gardée et clôturée. Il s’avère que papa ne vendait pas d’IRM aux hôpitaux, mais qu’il travaillait pour la CIA. Il s’avère également que le méchant (Chad Michael Murray) dont Bruce a éliminé le « fonds de roulement » et qui était présumé mort, est bien vivant et débarque avec son armée de mercenaires dans la retraite pour chercher Bruce et accéder à sa cachette. Comme d’habitude, Bruce s’assoit beaucoup dans ce film, signe international de la disponibilité limitée de Bruce. Mais il peut encore rassembler la gravité, comme lorsque son fils confus demande ce que le méchant veut. « Moi », grogne Bruce. C’est le premier d’une trilogie.

4. Sans compromis – Catch .44 (2011)

Trois femmes armées (Malin Akerman, Nikki Reed et Deborah Ann Woll) se rendent dans un restaurant pour le compte de Bruce, le patron de la drogue, et les choses se gâtent rapidement. Clairement, il s’agit d’un « fauxrantino » assez réussi, avec les sauts temporels requis, des échanges de dialogues hyper conscients et une guitare surf sur la bande-son. Ce film a été tourné au début de la carrière de Bruce en vidéo à la demande, et il semble pleinement investi dans le rôle de son caïd amateur de noix de pécan, qui a peut-être ou non organisé le trio. Et lorsqu’il doit jouer contre un acteur du calibre de Forest Whitaker, il se montre à la hauteur. Les aficionados de l’acteur de caractère peuvent regarder ce film uniquement pour le caméo de Brad Dourif dans le rôle d’un shérif malchanceux.

3. Fire With Fire : Vengeance par le Feu (2012)

Venez pour Bruce, restez pour Josh Duhamel en tant que pompier contraint à la protection des témoins lorsqu’il s’attire les foudres du leader suprémaciste blanc Vincent D’Onofrio. Il y a une scène qui est du Bruce pur et dur : il est un flic confrontant D’Onofrio, qui avait auparavant fait tuer le partenaire de Bruce. D’Onofrio veut que Bruce laisse tomber et fait toutes sortes de menaces. Bruce le regarde fixement, se penche vers lui et lui murmure : « Tu ne vas pas tuer quelqu’un d’autre », puis il s’en va, non sans avoir éliminé un de ses hommes de main. Dans ce genre de film, où les attentes sont réduites, cela ressemble à la scène du café de De Niro et Pacino dans Heat.

2. Precious Cargo (2016)

Ce film est un plaisir coupable. Mark-Paul Gosselaar a un petit quelque chose de Ryan Reynolds-ian lovable-rogue aller pour lui ici, et un Mr. & Mrs. Smith chimie avec Claire Forlani comme un ancien amant qui le recrute pour voler une cargaison de pierres précieuses rares au nom du patron du crime Bruce. La nouveauté de Bruce jouant contre le type en tant que méchant est depuis longtemps épuisée, mais il semble s’amuser, en mettant son vieux côté sage sur toute l’affaire.

1. L.A. Rush – Once Upon a Time in Venice (2017)

Bruce Willis semble s’éclater dans son premier rôle dans un film d’action comique depuis Red 2, il y a sept ans. Bruce est le « seul détective agréé » de la ville californienne. Le film déambule aimablement pendant 40 minutes avant que l’histoire proprement dite ne démarre : Un trafiquant de drogue (un Jason Momoa au bord de la célébrité) enlève le chien bien-aimé de Bruce, le forçant à franchir des obstacles de plus en plus absurdes et dangereux pour le récupérer. John Goodman est son meilleur ami, un propriétaire de magasin de surf en plein divorce. Les critiques pourraient dire qu’il s’agit d’un rôle ingrat, mais les spectateurs remercieront les dieux du cinéma pour la présence bienvenue de Goodman, surtout en comparaison avec Thomas Middleditch, terriblement ennuyeux dans le rôle du protégé maladroit et maladroit de Bruce. Si vous n’avez le temps ou l’envie de louer qu’un seul film de Willis, celui-ci devrait être votre choix.

Et c’est la fin de ce classement ! Bien sûr, tous les films de Bruce Willis ne figurent pas dans la liste. Si vous avez été attentifs, vous avez remarqué que ce sont surtout les films les plus récents qui ont été classés. Même si un article récent suggérait qu’il aurait bientôt sa propre catégorie aux Razzie Awards, nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs films de Bruce Willis que les fans pourront apprécier.