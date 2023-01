Qu’est devenue Susan Boyle, la chanteuse anglaise ?

Incroyable lors de sa prestation à l’émission Britain’s Got Talent, c’est à partir de ce moment que Susan Boyle sera révélée au public, sur la scène mondiale. Cela fait longtemps que Susan Boyle a été découverte lors des auditions de la version Anglaise de La France à un Incroyable Talent en 2009. Sa carrière fût lancée grâce à sa prestation, incroyable.

Depuis sa participation, c’est un véritable phénomène qu’est devenue Susan Boyle. La chanteuse aura notamment été invitée sur de très grands plateaux de télévision. Cependant, la chanteuse avait eu des difficultés à faire face à sa notoriété, à tel point qu’elle fut placée en clinique psychiatrique, quelques jours seulement après la finale perdue de l’émission. En parvenant à réagir, elle sortira ensuite son premier album, véritable succès et vendus à plus de dix millions d’exemplaires. Elle parviendra aussi à réaliser un rêve en jouant des rôles à la Télévision, et en faisant une apparition dans Zoolander 2.

Un film sur sa vie

La chanteuse espère maintenant jouer un rôle dans le film basé sur sa propre vie et elle se dit d’ailleurs très enthousiaste. Comme elle le souligne lors d’une interview : « Je suis très enthousiaste au sujet du film. Le script est excellent et l’équipe est géniale. Je pense que ce serait amusant que je fasse des apparitions dans les scènes avec le public. Je verrai combien de fois vous pouvez identifier la vraie Susan dans le film ». Belle revanche donc, pour celle qui avait été victime de harcèlement par une bande de jeunes. Elle aura été diagnostiquée diabète type 2 en novembre 2016. Depuis, Susan Boyle a également perdue beaucoup de poids.

Depuis sa première apparition dans Britain’s Got Talent en 2009, Susan Boyle a su conquérir le cœur des téléspectateurs à travers le monde. Son interprétation émouvante de « I Dreamed a Dream » de la comédie musicale Les Misérables lui a valu des millions de vues sur YouTube et l’a propulsée sur le devant de la scène internationale.

Les débuts difficiles de Susan Boyle

Susan Boyle est née dans un petit village écossais en 1961. Elle a grandi dans une famille modeste et a été élevée par sa mère célibataire. Elle a souffert de troubles de l’apprentissage. Elle a même été diagnostiquée avec le syndrome de Tourette à l’âge de 8 ans. Malgré ces défis, Susan a toujours été passionnée de musique. Elle a commencé à chanter dans les églises et les chorales locales dès son plus jeune âge.

La consécration avec Britain’s Got Talent

En 2009, Susan Boyle a décidé de participer à Britain’s Got Talent, un télé-crochet britannique qui cherchait à découvrir de nouveaux talents. Elle a choisi de chanter « I Dreamed a Dream » de la comédie musicale Les Misérables. Cette chanson lui tenait particulièrement à cœur. Sa prestation a ému les juges et le public. Elle est rapidement devenue l’une des favorites de l’émission. Elle a fini par terminer deuxième de la compétition. Mais sa performance a été vue par des millions de personnes à travers le monde grâce à Internet.

Susan Boyle une carrière aussi fulgurante qu’exceptionnelle

La carrière internationale de Susan Boyle

Depuis sa participation à Britain’s Got Talent, Susan Boyle a sorti 6 albums studio. Ils se sont vendus à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde entier. Elle a également fait des tournées à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie. Elle a aussi été invitée à se produire pour des événements prestigieux tels que les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Londres 2012. En 2019, elle a sorti un nouvel album intitulé « TEN » pour célébrer son dixième anniversaire dans la musique.