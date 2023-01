Comment Boursorama Banque aide ses clients à épargner et investir ?

Boursorama Banque est une banque en ligne réputée pour ses services innovants et abordables. La banque propose des solutions pour aider ses clients à épargner et à investir. Comptes d’épargne, assurance-vie, prêt immobilier, PEA, assurances… On passe en revue les services de Boursorama Banque qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme, en épargnant et investissant intelligemment.

Epargne et investissement chez Boursorama – Notre analyse

Une gamme d’épargne accessible à tous

Boursorama Banque offre une variété de placements et investissements pour répondre aux besoins et aux objectifs de ses clients. Vous pouvez choisir parmi des produits tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des produits d’assurance-vie, des produits d’investissement en actions, des produits de capital-investissement et des produits de retraite. Grâce à la large gamme de placements financiers accessibles via votre compte Boursorama Banque, vous avez le choix d’épargner selon vos besoins et votre profil.

Boursorama Banque vous aide à épargner et investir

Les placements de court-terme proposés par Boursorama Banque

Compte Sur Livret (CSL) : Pour tous vos projets, épargnez en toute liberté avec le CSL : sans frais, sans plafond de versement, ouverture et gestion 100% en ligne.

Livret A : Un placement réglementé, sans frais pour une épargne accessible à tout moment. Les intérêts sont défiscalisés.

Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS) : un placement sans frais et défiscalisé qui vous permet également de faire des dons aux associations qui vous tiennent à cœur.

Plan Epargne Logement (PEL) : Pour vos projets immobiliers à long terme ou pour financer de simples travaux, le PEL vous permet d’épargner régulièrement, sans frais et à votre rythme.

Compte Epargne Logement (CEL) : Constituez votre apport personnel complémentaire dans la perspective d’une acquisition immobilière grâce au CEL, un placement souple, sans frais et sans durée maximale.

Compte sur livret Pro : une épargne qui faciliter la vie des professionnels, autoentrepreneurs et créateurs d’entreprise, sans frais, sans plafond de versement et avec une gestion 100% numérique

Investir à long-terme avec Boursorama Banque

Assurance vie : c’est le placement star des épargnants français. Avec l’assurance vie Boursorama Banque, vous ne payez pas de frais d’entrée, les fonds sont accessibles dès 300€ (un montant faible) et 8 mandats de gestion pilotée sont proposées pour faciliter vos prises de décision. A noter que la souscription est 100% en ligne.

Plan Epargne Retraite Individuel (PERin). Boursorama Banque propose le Plan épargne retraite classé PERin le moins cher du marché. Parfait pour préparer sur la durée votre retraite tout en profitant d’une fiscalité avantageuse.

PEA, Compte-titre ordinaire, prêt immobilier…

Boursorama Banque offre également des services de conseil et d’investissement pour aider ses clients à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers.

Les conseils de Boursorama Banque pour épargner et investir efficacement

Épargner et investir efficacement peut être une tâche intimidante, mais cela ne doit pas être le cas. Boursorama Banque est là pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à atteindre vos objectifs financiers. Voici quelques conseils pour vous aider à épargner et à investir efficacement.

1. Définissez vos objectifs financiers. Avant de commencer à épargner et à investir, vous devez définir vos objectifs financiers. Qu’est-ce que vous voulez atteindre ? Quel est votre horizon de temps ? Quel est votre tolérance au risque ? Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez commencer à élaborer un plan pour les atteindre.

2. Établissez un budget. Établir un budget est essentiel pour épargner et investir efficacement. Vous devez savoir combien vous dépensez chaque mois et où vous dépensez votre argent. Une fois que vous avez établi un budget, vous pouvez déterminer combien vous pouvez épargner chaque mois et où investir cet argent.

Epargner et placer son argent avec Boursorama Banque

Placer ses économies selon ses objectifs

3. Utilisez des comptes d’épargne et des comptes d’investissement. Les comptes d’épargne sont un excellent moyen de mettre de l’argent de côté pour des objectifs à court terme. Les comptes d’investissement sont un moyen plus risqué, mais plus rentable, de mettre de l’argent de côté pour des objectifs à long terme. Ce que Boursorama Banque met à votre disposition de manière 100% en ligne.

4. Restez informé. Les marchés financiers sont en constante évolution et il est important de rester informé des dernières nouvelles et tendances. Boursorama Banque propose des informations et des analyses sur les marchés financiers pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

En suivant ces conseils, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et de mettre en place un plan pour atteindre vos objectifs financiers. Boursorama Banque est là pour vous aider à chaque étape du processus.

En vidéo, les explications de Guillaume Sommerer sur les Français et l’épargne