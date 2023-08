Les 5 stars françaises qui réussissent le mieux aux Etats-Unis

Il existe des stars françaises qui ont réussi le passage aux États-Unis, et qui ont réussi à percer hors du territoire.

Car oui, il n’y a pas qu’Omar Sy et Jean Dujardin qui ont réussi à se montrer à la hauteur du cinéma Américain. Si certains sont totalement passés à côté, retour sur 5 stars françaises qui réussissent le mieux aux États-Unis.



Jean Dujardin



Quel chemin effectué pour celui qui incarnait Jean, dans la série Un gars une fille. Depuis son Lauréat du César du Meilleur acteur en 2012 (pour sa prestation dans The Artist), Jean Dujardin est très apprécié à Hollywood. Il enchaînera d’ailleurs des seconds rôles de véritables blockbusters. Comme Le loup de Wall Street et The Monument Men.



Omar Sy



Pour Omar Sy, c’est son rôle dans Intouchable qui lui ouvrira les portes des États-Unis. Il sera même, en 2012, sacré Meilleur acteur lors des César. Depuis, Omar Sy sera apparu dans la saga X-Men, Jurassic World, et Inferno.



Marion Cotillard



Pour cette dernière, c’est son rôle de La Môme qui lui offrira le titre de Meilleure actrice, en 2008. Depuis 2009, elle enchaînera les films à succès, comme Public Enemies, Nine, Inception ou encore Contagion. Sa performance dans The Dark Knight Rises laissera cependant un goût amer au public (difficile de passer outre sa dernière scène). Malgré cela, elle évoluera dans Alliés en 2016, aux côtés de Brad Pitt.



Gérard Depardieu



C’est son rôle de Cyrano de Bergerac qui ouvrira les portes Américaines à Gérard Depardieu. Et le succès sera au rendez-vous, dès sa participation, en 1990, au premier rôle masculin dans Green Card. Grâce à sa performance, il deviendra lauréat du Golden Globe du Meilleur acteur. Ensuite, il jouera dans 1492, Christophe Colomb, L’Homme au masque de fer, My Father ce héros, ou encore Welcom to New-York. Ici, il incarne Dominique Strauss-Kahn.



Jean Réno



Léon, de Luc Besson, offrira une grande notoriété à Jean reno. Depuis ce rôle, l’acteur jouera dans divers films notables, comme La Panthère Rose, Godzilla, Mission Impossible, Ronin, Rollerball, et même Da Vinci Code.



En vidéo, les stars françaises aux Etats-Unis

