Salaires moyens : êtes-vous bien ou mal payé selon l’INSEE ?

Grâce à l’INSEE, il est désormais possible de savoir si l’on est bien payé. Ou mal payé. En effet, l’organisme a dévoilé les chiffres des salaires moyens. Notamment dans le privé. Parfait pour se positionner et se faire une idée de la moyenne à laquelle nous pouvons avoir droit.

L’étude, réalisée chaque année, a été publiée en avril dernier et concerne surtout le privé. En connaissant son niveau de revenu, il sera facile de se situer.

En France, le salaire net moyen s’élève à…

Pas la peine de faire durer le suspense, le salaire net médian s’affiche à 1 789 €. Ce chiffre officiel de l’INSEE correspond à un temps plein, dans le secteur privé. À noter donc, qu’un salarié sur deux gagne moins que ce salaire. Ou vu de l’autre côté : un salarié sur deux gagne plus.

Attention à ne pas confondre ce salaire médian avec le salaire mensuel moyen. Ce dernier se hisse à 2 238 euros. Voici donc les chiffres des salaires moyens selon l’INSEE. À souligner que ce sont les cadres qui connaissent la plus forte augmentation de la rémunération. Avec 0,6 % supplémentaire. Leur salaire mensuel moyen s’affiche ainsi à 4 060 euros, nets.

10 % des salariés sont réellement très mal payés

Grâce à l’étude complète de l’INSEE sur les rémunérations des salariés français, se positionner dans la fourchette des salaires est très facile.

En France, 90 % des salariés touchent plus de 1 189 € nets tous les mois Etude INSEE – FRANCE

Mais cela veut également dire que 10 % des salariés du privé sont donc extrêmement mal payés. Ils touchent moins de 1 189 € par mois pour un équivalent temps plein. Très loin, donc, du 1 % des salariés qui touchent plus de 8 629 €.

Ils sont également 10 % des salariés du privé à gagner plus de 3 576 euros nets tous les mois. Ces chiffres permettent donc de voir si l’on est bien payé, ou mal payé.

Avez-vous un bon salaire ?

Les différences hommes / femmes

Voilà un fait qui ne change toujours pas. Difficile pour une femme, d’obtenir, pourtant à travail égal, le même salaire. Pour les hommes, le salaire mensuel médian se hisse à 1 899 euros. Contre 1 639 euros pour les femmes. La différence est considérable, et l’est encore plus du côté des salaires les plus élevés.

Ainsi, 1 % des salariés hommes du privé gagnent au moins 9 925 euros tous les mois. Pour les femmes, l’on retrouve une différence de plus de 3 000 euros ! En effet, ces dernières obtiennent, mensuellement, 6 583 euros.

Avec les chiffres des salaires moyens selon l’INSEE, il est donc facile de se positionner.

Que savez-vous à propos du salaire en France ?

Chaque personne qui signe un contrat de travail. Obtient en échange un salaire. Sur ce contrat, l’employeur écrit le nombre et le montant total des heures ou le montant de l’heure travaillée. Selon le type de poste. le montant horaire est variable.

Mais il y a un montant minimum que l’employeur doit obligatoirement respecter. C’est le Smic. Le Smic signifie : « salaire minimum interprofessionnel de croissance ». Il augmente tous les ans au 1er janvier et peut parfois augmenter en cours d’année Pour connaître ce montant il est indiqué sur le site officiel du gouvernement. Pour les travailleurs de plus de 18 ans le montant horaire minimum brut est de 10.25 €, soit 8.11 € net, par exemple, une personne qui a un contrat de travail de 35 heures par semaine rémunérée au Smic gagnera 1554.58 € brut par mois. Soit une moyenne de 1231 € net.

Parce que le salaire net est variable selon le type d’entreprise et des charges liées au type d’activité sur le bulletin de salaire il y a le salaire brut qui correspond au nombre d’heures travaillées dans le mois ou le montant horaire. Ensuite sur ce salaire brut, on va diminuer son montant avec l’ajout de cotisations, elles sont variables et servent aux organismes pour aider les personnes qui ont des conditions particulières. Elles sont en parties payées par l’employeur et l’autre partie diminue votre salaire brut et le transforme en salaire net qui sera celui que vous gagnerez réellement.

Salaires moyens en France : une analyse détaillée

Les données sur les salaires moyens en France sont cruciales pour comprendre les tendances du marché du travail et les inégalités salariales. L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) est l’une des principales sources de données sur les salaires en France, et ses données sont fréquemment utilisées pour étudier les tendances et les différences salariales.

Les données de l’INSEE sur les salaires moyens

Selon les données de l’INSEE, le salaire moyen en France en 2020 était de 2 080 € brut par mois pour les hommes et de 1 690 € brut par mois pour les femmes. Il est important de noter que ces chiffres incluent les salaires des travailleurs indépendants et des travailleurs à temps partiel, mais excluent les chômeurs et les retraités.

Salaires Moyens en France

Il est également intéressant de noter que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes ont diminué au cours des dernières années, mais ils restent importants. En 2020, l’écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes était de 390 € brut par mois, soit un écart de 23 %.

Les données de l’INSEE montrent également des différences importantes de salaires selon le niveau d’éducation. Les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur ont des salaires moyens nettement plus élevés que les personnes ayant un niveau d’éducation inférieur. En 2020, le salaire moyen des personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur était de 2 610 € brut par mois, tandis que le salaire moyen des personnes ayant un niveau d’éducation inférieur était de 1 660 € brut par mois.

Les tendances des salaires moyens en France

Selon les données de l’INSEE, les salaires moyens en France ont augmenté de façon relativement stable au cours des dernières années. Entre 2015 et 2020, le salaire moyen en France a augmenté de 3,2 % en moyenne chaque année. Cependant, il est important de noter que cette augmentation des salaires moyens ne s’est pas traduite par une réduction de la précarité salariale. En 2020, près de 20 % des salariés en France gagnaient moins de 1500 euros par mois.