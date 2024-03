PARIS, France, 18 mars 2013/African Press Organization (APO)/ — Un enregistrement d’un membre de la famille française enlevée au nord du Cameroun le 19 février a été diffusé. Nous procédons aux vérifications nécessaires.

Comme le ministre l’a déjà indiqué à la famille de nos compatriotes, tous les services de l’Etat sont mobilisés pour obtenir leur libération et leur retour sains et saufs en France le plus vite possible.

