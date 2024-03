Lancement officiel de la compagnie Syphax Airlines

“Dignité” et “Liberté”, ce sont les nom des deux premiers avions de la nouvelle compagnie Syphax Airlines qu seront officiellement en service le 31 mars 2012.

Inaugurée hier, vendredi 16 mars 2012, par le président provisoire de la République, Moncef Marzouki, et le ministre du Transport, Abdelkrim Harouni, les deux hommes politiques se sont déplacés à Sfax, et ont tenu une conférence de presse à cet occasion.

Le fondateur de la Compagnie aérienne, Mohamed Frikha, a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion du développement régional tout en précisant qu’il permettra de créer 150 emplois.

“Syphax Airlines” va assurer des vols quotidiens et hebdomadaires vers plusieurs pays européens et arabes, à l’instar de Casablanca (Maroc), Istanbul (Turquie), Paris, Lyon, Nice et Marseille (France), selon M. Frikha.

