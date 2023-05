La société américaine Blumberg Grain établit un centre de fabrication de systèmes de stockage des céréales haute technologie en Afrique de l’Ouest

MIAMI, 13 décembre 2012 /PRNewswire via African Press Organization (APO)/ — La société Blumberg Grain basée aux États-Unis, un fournisseur mondial verticalement intégré de systèmes de stockage des céréales et des aliments de haute technologie, a annoncé aujourd’hui ses projets visant à construire une usine de fabrication et un pôle d’exportation en Afrique de l’Ouest. L’investissement devrait créer plus de 1 000 emplois et générer des exportations d’une valeur de plus de 1,25 milliard USD pour le pays d’accueil du centre. Blumberg Grain a mentionné le Ghana, le Nigeria et la Namibie parmi les emplacements envisagés.

Blumberg Grain prévoit de choisir ses partenaires commerciaux et le site de son centre d’ici le premier trimestre 2013 et de commencer la production au cours du deuxième semestre de l’année prochaine, dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à ouvrir de telles plaques tournantes dans le monde entier.

Une fois mis en place, le centre ouest-africain fournira des entrepôts et des systèmes de gestion des stocks de pointe, ainsi que des plateformes de gestion des stocks alimentaires et de bourse de marchandises.

La technologie en instance de brevet de Blumberg Grain est conçue pour endiguer un problème mondial croissant : la volatilité des disponibilités alimentaires en raison des pertes après récolte de céréales, de fruits et légumes frais et d’autres denrées périssables. Dans certaines régions du monde, les pertes après récolte ont atteint le niveau inquiétant de 60 pour cent. Les systèmes de stockage et de conservation des aliments innovants de Blumberg Grain peuvent contribuer à diminuer les pertes dans les champs et après récolte pour se situer à moins de cinq pour cent.

« Le processus de sélection de l’usine de fabrication et du pôle d’exportation sont en cours depuis quelques mois, et de nombreux pays ouest-africains ont manifesté un très vif intérêt », a déclaré Philip Blumberg, président et directeur général de Blumberg Capital Partners.

« Notre centre nous offre un avantage concurrentiel significatif, notamment face aux sociétés chinoises qui ont tendance à faire appel à leur pays d’origine pour la main-d’œuvre et les matériaux. Nous nous engageons à favoriser l’emploi et la formation locaux, ainsi qu’à travailler avec des sociétés locales pour l’approvisionnement en acier, la logistique et les services d’ingénierie, en augmentant ainsi significativement le PIB du pays d’accueil de notre centre. »

L’usine de fabrication de Blumberg Grain et son pôle d’exportation produiront initialement 1 200 entrepôts par an. La demande pour une telle technologie en Afrique de l’Ouest est estimée à 6,3 milliards USD.

« Nos entrepôts sont à la fois rentables et technologiquement extensibles », a précisé Christian Rath, vice-président principal chez Blumberg Grain, avant de poursuivre, « Par exemple, chaque entrepôt peut être relié électroniquement à des systèmes de gestion des stocks sophistiqués et à des bourses de marchandises mondiales, permettant aux pays et aux entreprises commerciales de surveiller à distance leurs disponibilités alimentaires et de tirer profit des conditions tarifaires en période de pointe sur le marché. »

Les entrepôts sont préfabriqués et donc plus rapides à déployer dans le monde. Facilement transportables, ils peuvent être facilement déplacés dans des zones rurales afin d’atténuer les pertes après récolte dans les fermes. Lorsqu’ils sont construits ensemble dans des centres régionaux les entrepôts peuvent également servir de grands terminaux de céréales et de fruits et légumes frais, contribuant à la sécurité et l’innocuité accrues des magasins alimentaires des multinationales et des gouvernements des États souverains.

L’offre de Blumberg Grain comporte un système de stockage en gros autonome supérieur aux silos de céréales traditionnels fabriqués en acier, tant en matière de coût, de qualité du stockage que de sécurité des opérations. Le système ferme hermétiquement les céréales dans des conteneurs personnalisés d’une capacité de jusqu’à 1,5 tonne chacun. Les conteneurs ne nécessitent pas de fumigation, ce qui élimine l’utilisation des produits chimiques. Ce système de stockage élimine 100 pour cent des ravageurs qui sont l’une des principales causes d’endommagement des céréales, selon une étude réalisée en 2012 par la Iowa State University.

À propos de Blumberg Grain

Blumberg Grain, une division opérationnelle de Blumberg Capital Partners, est basée à Miami (Floride), et possède des bureaux à New York, Chicago et Washington, D.C., ainsi qu’un centre de recherche-développement et d’ingénierie affilié situé à Des Moines (Iowa).

Dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, Blumberg Grain mettra sur pied des usines de fabrication et des pôles d’exportation en Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie centrale et du Sud-Est et en Europe de l’Est.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.blumberggrain.com.

