Que devient Jacky, l’animateur du Club Dorothée ?

Presque vingt ans, voilà le temps que Jacky a passé aux côtés de Dorothée, et dans des émissions devenues cultes.



C’est à 67 ans que Jacky est revenu sur ces années folles du Club Dorothée. Pas moins de dix années de Club Dorothée, et 22 heures d’antenne chaque semaine.



Dans les faits, cela fait donc 1 000 heures chaque année ! Ces chiffres sont loin d’êtres les seuls. En effet, il sera encore possible de souligner les trois rendez-vous du quotidien. Et 6 heures de direct chaque mercredi. De plus, le Club Dorothée n’était pas la seule émission à laquelle participait Jacky. Il présentait son émission de variétés ; toujours sur TF1, le Jacky Show. L’animateur soulignait tout de même l’amusement procuré, en dehors de la charge de travail. Comme il le disait au micro d’Europe 1 en 2015, les années passées dans le Club Dorothée lui ont permit de faire le tour du monde. Un très beau parcours donc, pour l’ancien attaché de presse de Serge Gainsbourg, Bob Marley, ou encore Elton John.



Une nouvelle émission pour Jacky



Suite à l’arrêt du Club Dorothée, Jacky connaîtra six mois de chômage avant de rebondir. Il rejoindra la chaîne TFJ, puis deviendra journaliste du magazine Entrevue. Peu après, il produira les premières émissions de Julie Andrieu. Mais également de la comédienne Armelle. Enfin, et depuis 2008 maintenant, Jacky anime une émission entièrement en direct sur la chaîne IDF1. Le JJDA. Le créneau ? Une émission inculte devenue culte. Plus de dix années passées aux commandes de cette émission, et une envie toujours présente. De quoi remplir toujours plus, la carrière de l’un des animateurs les plus connus de ces dernières années.









